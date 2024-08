Lleida guanya prop de 3.000 habitants l'últim any i voreja els 452.300

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van guanyar prop de 3.000 habitants en els últims dotze mesos i ja voregen una xifra total de residents de 452.300, segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Concretament, a 1 de juliol del 2024, les dades provisionals de l’Enquesta Contínua de Població indicaven que la província compta amb un total de 452.296 habitants, amb un augment del 0,65% respecte al mateix període de l’any passat. Per país de naixement, 345.912 residents a Lleida són nascuts a Espanya, fet que suposa un 0,5% menys respecte a l’1 de juliol del 2023. En canvi, els residents nascuts a l’estranger han augmentat l’últim any un 4%, fins a un total de 106.384.

Per edats, segons les dades provisionals, augmenten els residents entre les franges de 25 a 29 anys, de 35 a 39 i a partir dels 50 anys. Per grups, els residents a les comarques lleidatanes menors de 15 anys han baixat un 2,42 per cent l’últim any, fins a un total de 61.990, mentre que a partir dels 65 anys han augmentat un 2,17 per cent, amb un total de 90.983.En el conjunt de l’Estat, la població resident va augmentar en 67.367 persones en el segon trimestre i es va situar en 48.797.875 habitants a 1 de juliol del 2024, la qual cosa representa un nou valor màxim de la sèrie històrica, segons indica l’Enquesta Contínua de Població. En termes anuals, el creixement de població va ser de 415.369 persones. En concret, la població nascuda a l’estranger va ser més gran que la de nacionalitat estrangera, a causa dels processos d’adquisicions de nacionalitat espanyola.