La primera rotonda de la capital i una càrnia que va deixar pas a blocs de pisos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La rotonda de la plaça Europa va ser la primera que es va construir a Lleida ciutat, a començaments dels anys 90. Aleshores, Onze de Setembre encara no havia estat urbanitzat i l’espai situat entre el tram inicial d’aquest vial i Alcalde Porqueres acollia les instal·lacions de Cárnicas Baró, empresa que va tancar el 1995. Quatre anys després els seus immobles van ser enderrocats i van deixar pas a diversos blocs amb un total de 250 habitatges. Alhora, es completava l’edificació del primer tram de Ronda entre la plaça Europa i Humbert Torres, així com l’àrea compresa entre la prolongació del carrer Sant Hilari, Ronda i Onze de Setembre, on es troba la comissaria dels Mossos. A més d’habitatges, aquesta zona compta des del 2016 amb un dels principals CAP de la ciutat, el d’Onze de Setembre. D’altra banda, la rotonda de la plaça Europa està presidida des de l’any 1999 per l’escultura Solcs, amb cinc peces rectangulars verticals de deu metres d’altura sobre un sòcol, de formigó i recobertes amb acer esmaltat. Elegida en un concurs, els seus autors van assenyalar que era una al·legoria de la senyera pels espais que queden entre les seues cinc peces quan es miren des de Ronda o Alcalde Porqueres. Tanmateix, el fet que la superfície exterior fos similar a un enrajolat va provocar que molts veïns ho comparessin amb un lavabo.