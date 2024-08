Avisos per calor a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya va tornar a emetre ahir avisos per calor intensa a quatre comarques de Ponent, on els termòmetres podrien tornar a arribar als 40 graus. De fet, ahir Seròs ja va superar aquesta màxima, amb 40,2º, la més alta de Catalunya. Concretament, l’avís fa referència al Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, el Pallars Jussà i l’Urgell. Així mateix, per a aquesta nit i la de demà, el Meteocat també té actius avisos per perill de calor nocturna a les comarques de la Segarra, la Noguera, el Jussà i l’Urgell. En la jornada d’ahir, la primera d’una nova onada de calor d’aquest estiu, les temperatures ja van començar a pujar amb valors que van superar els 40º a Seròs i es van quedar a prop a Sant Romà d’Abella, Alcarràs o Torres de Segre. Per això, Aemet també va activar un avís taronja per calor a les comarques lleidatanes. La previsió és que les temperatures comencin a baixar demà diumenge, però continuaran sent altes.

D’altra banda, Espanya ha registrat 608 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana del 29 de juliol al 5 d’agost, gairebé el doble que la setmana anterior (22-29 de juliol), quan n’hi va haver 335, convertint-se en la pitjor setmana de l’any, segons estimacions de l’Instituto de Salud Carlos III. Segons aquestes dades, a les comarques lleidatanes s’han registrat 21 morts atribuïbles a les altes temperatures aquest estiu, de les que 13 han estat en els primers dies del mes d’agost.