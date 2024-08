Factures de 5.000 a 22.000 € per concert a les festes de la capital

Les factures de les actuacions d’una dotzena de grups i orquestres a les últimes Festes de Maig de Lleida ciutat permeten fer-se una idea del que costa la banda sonora musical d’unes festes. Segons figura en les dades públiques de factures de la Paeria o als corresponents decrets d’alcaldia, de totes la que va sortir més cara va ser la del grup madrileny de punk Boikot als Camps Elisis, que va costar 16.940 euros, IVA inclòs, davant dels 15.064,50 de la veterana banda de rock Burning. A dos orquestres, Anaconda i Jamaica, l’ajuntament va abonar respectivament 12.100 i 10.285 euros, i per un altre grup de música punk, Crim, va pagar 11.675,50 euros. Els sis concerts restants es mouen en una forquilla d’entre 5.000 i 10.000 euros. El més barat va ser el de Tribade, un trio de música rap format a Barcelona, que va cobrar 5.445 euros, mentre que el de Xiula, un altre grup barceloní especialitzat en animació infantil, va costar-ne 6.050. La sessió de ball de tarda de l’orquestra Selvatana a Sant Joan va tenir un cost de 7.865 euros, i The Gramophone Allstars, grup barceloní que fusiona la música jamaicana amb diferents estils de música negra, en va cobrar 7.685 pel seu concert als Camps Elisis. Finalment, les actuacions del grup El Pony Pisador i del duo Cala Vento van generar sengles factures de 9.680 i 9.075 euros, respectivament.

Les dades públiques de factures pagades l’any passat detallen que la Paeria va destinar un total d’1.137.856,69 euros a la partida de festes populars i celebracions, que a més de les Festes de Maig i les de Tardor inclouen altres esdeveniments com per exemple els Moros i Cristians, la rua de Carnaval o la cavalcada de Reixos. Entre les actuacions que figuren en la relació de factures del passat exercici, les que van suposar un desemborsament més alt van ser les de Manel a les Festes de Tardor del 2022 i la del cantant de rap Rayden a les de Maig del 2023, tant una com l’altra amb 21.780 euros. A molt curta distància va quedar el concert del grup gallec Baiuca a les Festes de Maig, amb 20.812 euros, mentre que les dels grups catalans 31 FAM i Roba Estesa van costar 13.310 i 12.750 euros, respectivament, i la d’Itaca Band a la plaça del Dipòsit en les Festes de Tardor, 12.644,50.Tanmateix, hi ha despeses associades als esdeveniments festius que són sensiblement més altes que les dels concerts. Així, la factura per l’escenari cobert de la festa major de 2023 als Camps Elisis s’eleva a 42.955 euros; l’abonada per un contracte de servei d’infraestructures i elements personals i materials d’aquesta edició, a 30.116,42 euros; i per serveis de so i il·luminació, a 39.902,85 euros. Així mateix, la seguretat privada contractada per a les Festes de Maig d’aquest any va costar 11.684,37 euros, i la factura dels focs artificials que van tancar les del 2023 va ser de 12.000 euros.