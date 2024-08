La 'nit de cap d'any' dels llauradors

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ningú no sabia llegir ni escriure, i molt menys tenien agendes. Es guiaven pel calendari de l’Església, per les dates que marcava”, explica Víctor Bayona, membre del Cellit (Centre d’Estudis Lliterans) i investigador de temes històrics i tradicionals.

En aquest almanac, la festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, el 15 d’agost, marcava dos canvis d’any claus per a la majoria de la població: l’agrícola, que no deixava de ser una assimilació de ritus pagans campestres, i el fiscal.“El calendari eclesiàstic anava amb el cicle vital dels pobles, i la festa del 15 d’agost té a de veure amb la fi del cicle agrari” a tot l’Estat, assenyala Bayona, mentre el tancament del ramader era per Sant Miquel (29 de setembre).I això què significava? “En aquesta data acabaven i començaven els acords d’arrendament de terres i els de contracte de treballadors”, anota, mentre que els de caràcter ramader i els relacionats amb el servei, a les cases, com els de mossos i criades, tenien el canvi d’exercici el 29 de setembre.

“No sempre es pagava el que s’havia de pagar, sempre s’intentava amagar una part de la collita”

El 15 d’agost acabaven de saldar-se aquests acords, la qual cosa apunta a una breu etapa de liquiditat a les cases, i també finalitzava el pagament del delme a l’Església; és a dir, que aquell dia es donava per salvada la part de la collita que hagués pogut escamotejar-se als capellans.“No es pagava tot el que s’havia de pagar, sempre s’amagava alguna cosa”, anota l’investigador. De fet, es van arribar a donar casos com els de Sant Esteve de Llitera, on “al segle XVIII el bisbe de Lleida va ordenar elaborar un índex o delmari amb la relació dels camps obligats a pagar el delme i els que ho feien o no”.La relació entre la liquidació del delme i la festivitat del 15 d’agost resulta especialment freqüent a les poblacions que entre l’edat mitjana i a mitjans del segle XIX eren vassalls de senyors eclesiàstics, normalment bisbats, abadies i monestirs. “Molts intentaven evitar el pagament del delme, que era la desena part del que s’aconseguia en gra, normalment blat, sègol o ordi, en oli i en vi”, explica.El delme, pel qual senyors com el bisbe d’Urgell s’emportaven de Gabasa (Llitera) fins a 500 quilos de sègol i 80 de blat i 980 litres de vi i 200 d’oli en un any, es dipositava a la parròquia, el titular de la qual rebia, a més del pagament del bisbe, les anomenades primícies, normalment en forma de corders i de llana, lli i cànem.“El rector tenia l’obligació de pesar el delme. L’emmagatzemava en una cia (galeria o pou) i el bisbat llavors passava a agafar la seua part”, afegeix Bayona.