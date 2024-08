Lleida tanca un cap de setmana ple de celebracions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’una vintena de pobles de la província de Lleida van celebrar aquest cap de setmana les festes majors, que, en alguns casos, mantindran l’agenda d’activitats durant tota la setmana amb motiu de la Mare de Déu d’Agost, que es commemora aquest dijous, dia 15. El territori de Ponent es va omplir de celebracions en pobles com Preixana, Sedó, Sant Llorenç de Montgai, Ciutadilla i les Avellanes, que va obrir els actes divendres passat i s’allargaran fins al vinent. També a la Noguera, va celebrar les festes Corçà, que, a més d’una àmplia varietat d’activitats com un taller de circ i les competicions de bitlles catalanes i escacs, va aprofitar la ubicació privilegiada per organitzar una observació lunar dissabte a la nit.

Al Pirineu, han destacat les festes del Pont de Suert, que va tancar ahir els actes amb focs artificials i la nit de penyes. També van sortir als carrers per homenatjar els patrons altres pobles com Senterada, Das i Seurí, que va finalitzar ahir la festa major amb un ball de tarda amb Joan Carbonell. Diverses localitats més, com ara Rialp, inicien avui la seua setmana gran entorn de la Mare de Déu d’Agost.Per la seua part, les Borges Blanques també va viure un cap de setmana de celebracions, tot i que encara haurà d’esperar uns dies més per a la festa major, que dona el tret de sortida el dia 30 d’agost. Així mateix, aquest dissabte va tenir lloc la tradicional festa en honor a Sant Salvador a l’ermita que porta el seu nom.