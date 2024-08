Nou rècord a la Mediterrània: 28,15ºC de temperatura superficial

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La temperatura superficial mitjana de la Mediterrània va batre el seu rècord dissabte passat 10 d’agost i va arribar als 28,15ºC, segons eltiempo.es, que ha remarcat a més que la costa francesa i italiana ha registrat un increment de 5ºC durant els últims dies. Així, el portal meteorològic ha explicat que la majoria de la superfície de la Mediterrània és extremadament càlida si es compara amb els registres històrics diaris per al període 1982 (començament de la sèrie) i 2015, segons dades recollides i analitzades pel Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM).

D’acord amb ells, 18 dels 20 valors més alts observats des de 1982 s’han registrat entre 2023 i 2024. A més, respecte a Espanya, eltiempo.es ha recordat que la boia de Dragonera (Mallorca), que té el rècord absolut de la xarxa exterior, va superar la seua anterior temperatura més alta el passat 12 d’agost en registrar 31,87ºC.

La Mediterrània serà entre 26 i 29 graus entorn d’Espanya

D’acord amb les previsions recollides pel portal meteorològic, les temperatures continuaran molt altes a la Mediterrània central i oriental, entre els 28ºC i els 32ºC a les costes de Turquia, Egipte o Líbia, fins i tot al sud de Grècia i a Itàlia. Mentrestant, a Espanya s’espera que siguin entre els 26ºC i els 29ºC. En línies generals, eltiempo.es ha atribuït aquestes temperatures al fet que els oceans absorbeixen al voltant d’un 90% de l’energia que els éssers humans generen a partir dels gasos amb efecte d’hivernacle, i això es tradueix en l’augment de la temperatura. D’altra banda, ha afegit que l’alta radiació solar en aquesta època de l’any i les onades de calor en superfície, fan que la temperatura de l’aigua augmenti.

Així mateix, ha destacat que a això cal unir-lo que l’aigua té una gran capacitat per emmagatzemar aquesta energia, per la qual cosa no és tan fàcil que l’alliberi i que disminueixi la seua temperatura com passa a terra. A causa d’això, entre altres raons, els pics de calor a la superfície del mar solen produir-se a finals d’estiu. Paral·lelament, també ha incidit que la Mediterrània s’escalfa un 20% més ràpid que la mitjana global de la resta de mars i oceans del món.

Segons adverteix el portal meteorològic, entre les conseqüències d’aquest escalfament hi ha el fet que la Mediterrània pot estar patint un procés de tropicalització. En ell, les espècies de fauna i flora poden patir aquestes altes temperatures i en molts casos veure’s desplaçades per espècies invasores o directament desaparèixer, "amb els efectes devastadors que això implica en l’ecosistema". En aquest sentit, aquest procés també pot influir en la meteorologia de la zona i, si es donen les condicions atmosfèriques adequades, pot augmentar el potencial en alguns fenòmens meteorològics extrems.