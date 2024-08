Les persones amb hipertensió no tractada tenen més risc de patir Alzheimer, segons un estudi

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones de 60 anys o més amb hipertensió arterial no tractada poden tenir un risc més gran de patir Alzheimer en comparació tant amb les persones que han estat o estan sent tractades per hipertensió arterial com amb les persones sense aquesta malaltia crònica.

La nova investigació, una metaanàlisi, es publica a 'Neurology', la revista mèdica de l’Acadèmia Americana de Neurologia. Aquests resultats no proven que la hipertensió arterial no tractada causi la malaltia d’Alzheimer, només mostren una associació.

"La hipertensió arterial és una de les principals causes d’ictus i malalties cerebrovasculars, i tanmateix pot controlar-se amb medicació, reduint el risc que una persona pateixi aquestes malalties", ha dit l’autor Matthew J. Lennon, de la Universitat de Nova Gal·les del Sud a Austràlia.

"En investigacions anteriors també s’ha observat que prendre medicaments per a la tensió arterial redueix el risc de patir demències en general, però se sap menys sobre com afecta la tensió arterial al risc de patir Alzheimer. La nostra metaanàlisi va analitzar persones grans i va descobrir que no tractar la pressió arterial pot, de fet, augmentar el risc d’una persona", ha dit.

Per a la metaanàlisi, els investigadors van analitzar 31.250 persones amb una edat mitjana de 72 anys que van participar en 14 estudis que mesuraven el canvi cognitiu i el diagnòstic de demència al llarg del temps. Els participants procedien d’Alemanya, Austràlia, el Brasil, la Xina, Corea, Espanya, els Estats Units, França, Grècia, Itàlia, el Japó, Nigèria, la República del Congo i Suècia. Els participants van ser seguits durant una mitjana de quatre anys i els 1.415 van desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.

Per a cada participant, els investigadors van analitzar els mesuraments de la tensió arterial, el diagnòstic d’hipertensió i l’ús de medicació per a la tensió arterial. Van descobrir que el 9 per cent tenia la tensió alta sense tractar, el 51 per cent prenia medicació per a la tensió, el 36 per cent no tenia la tensió alta i el 4 per cent no estava segur.

Després d’ajustar per factors com l’edat, el sexe i l’educació, els investigadors van descobrir que les persones amb hipertensió no tractada tenien un 36 per cent més de risc de malaltia d’Alzheimer en comparació amb les persones sense hipertensió, i un 42 per cent més de risc d’Alzheimer en comparació amb les persones amb la malaltia que prenien medicaments per a la pressió arterial.

"La nostra metaanàlisi, que va incloure persones de tot el món, va descobrir que prendre medicaments per a la tensió arterial s’associava a un menor risc de patir Alzheimer en etapes posteriors de la vida", afirma Lennon. "Aquests resultats suggereixen que el tractament de la hipertensió arterial a mesura que una persona envelleix continua sent un factor crucial per reduir el seu risc de malaltia d’Alzheimer", ha finalitzat.