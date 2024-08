Suècia confirma el primer cas de la nova variant greu de la verola de la mico fora de l’Àfrica

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats de Suècia han confirmat un primer cas de mpox, anteriorment conegut com a verola del mico, d’una nova soca més greu després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretés l’emergència sanitària internacional. "Hem confirmat que tenim un cas a Suècia del tipus més greu de mpox, anomenat Clado 1. Això és una cosa que prenem molt seriosament", ha explicat aquest dijous el ministre de Salut i Assumptes Socials, Jakob Forssmed, en una roda de premsa.

Per la seua part, la directora general de la Junta Nacional Sueca de Salut i Benestar, Olivia Wigzell, ha detallat que és el primer cas positiu fora del continent africà i que la persona es va encomanar precisament durant un viatge a una zona de l’Àfrica amb un brot d’aquesta soca actiu.

"El fet que un pacient amb mpox estigui sent atès al país no té cap risc per a la població", ha assenyalat, recordant que l’Agència Europea per a la Prevenció d’Infeccions (ECDC) considera "sota" el risc de propagació.

L’epidemiòleg de l’Autoritat de Salut Pública, Magnus Gisslen, ha indicat en roda de premsa que l’infectat ha rebut atenció sanitària a Estocolm, afegint que el cas no suposa "cap mesura addicional de control d’infeccions".