Els veïns del barri de la Mercè de Tàrrega recuperen la seua festa al setembre

El barri de la Mercè de Tàrrega recuperarà les festes després que un grup de veïns estigui preparant una jornada festiva amb la cultura popular com a protagonista per al proper 21 de setembre. Després d’anys sense celebrar-se, veïns de l’històric barri de la capital de l’Urgell s’han organitzat per reviure les festes de la Mercè. La jornada pretén ser una trobada oberta a tota la ciutadania. La festa s’iniciarà a les 17.30 hores amb una xocolatada gentilesa de l’Escola Pia; a les 18.00 hores hi haurà jocs infantils amb Lleure Quàlia, i a les 18.45 hores es podrà disfrutar del Ball d’Arquets de Tàrrega.

El plat fort serà a les 19.00 hores amb una tronada amb globus i la posterior cercavila en què participaran els Gegants de la Mercè, la Sípia i l’Escamarlà, els Arquets, el Gegantó Miquelet del Bitxo, capgrossos i els Grallers de la Barra. El recorregut s’iniciarà a l’església de la Mercè i passarà pel carrer Sant Maria, la plaça Pare Carles Perelló i els carrers Doctor Riu, Urgell i Sant Joan. A més, es podrà veure l’Home de la Barra en el punt més alt del carrer Urgell. A les 20.30 hores, sopar amb els plats que cada un porti de casa i la festa culminarà amb una actuació de Neon Dreams, format per joves músics de Tàrrega.