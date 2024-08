Activada l'alerta per pluges intenses aquest diumenge i la matinada de dilluns

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest diumenge i durant la matinada de dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha indicat que de moment els ruixats més intensos es mantenen davant de la costa, mar endins, però el pronòstic és que amb el pas de les hores avancin cap a punts del litoral i prelitoral i localment siguin d'intensitat forta, sobretot a les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona. També poden afectar alguns punts de la Catalunya Central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment no es descarta calamarsa. Les precipitacions poden arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

De cara a dilluns, les comarques afectades es reduirien al litoral de Barcelona i Tarragona. Protecció Civil ha recomanat evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts inundables i tenir precaució en les activitats properes a aquests espais.