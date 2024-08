Disbauxa festiva a Ponent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Poblacions com Maials, Arbeca, Albesa, Vilaller, Rialp, Àger, Castelló de Farfanya, Barbens, Linyola o Torregrossa, entre altres moltes, continuen celebrant les festes majors en el pont per la celebració de la Mare de Déu d’Agost. A Maials, la música va ser la protagonista d’una jornada que va començar amb una instal·lació de jocs de fusta per als més petits a la plaça Maneta. A la tarda, la festa va estar servida de la mà de La Principal de la Bisbal i la xaranga Bsumeta.

A Arbeca, en canvi, va regnar la cultura popular amb la celebració de la 5a Trobada de Gegants i la 2a Trobada de Correfocs amb els Foc Foll de Bellpuig i els Diables de la Vall del Corb com a convidats. Per la seua part, els més petits s’ho van passar en gran amb el parc aquàtic que el Consell Esportiu de les Garrigues va muntar a les piscines municipals. La música també va estar servida de matinada amb la popular banda valenciana La Fúmiga, que tenia previst posar a ballar centenars de persones a partir de la mitjanit.

Igual de multitudinari va ser el concert que van oferir Els Catarres divendres a la nit a Rialp, on van assistir prop de 2.000 persones. Els festejos van continuar ahir en aquest municipi, on estava prevista una actuació infantil amb Versions per Xics a la pista poliesportiva i una nova revetlla musical amb Bandidos Perversions, Vizuri i Mon DJ.

Per la seua part, els veïns i veïnes de Castelló de Farfanya s’ho van passar d’allò més bé amb un parc aquàtic amb inflables, un ball de tarda de la mà de De Gala i un sopar de germanor. A la nit, Bruixa Express i DJ Salat prometien posar a ballar els assistents. D’altra banda, Sorpe va posar ahir el colofó als seus festejos amb una actuació musical a càrrec de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves que va reunir desenes de persones. I a Boada, nucli de Vilanova de Meià, la missa de festa major havia de servir per inaugurar la restauració de l’església de Sant Pere, distingida com a Bé d’Interès Local. De fet, el mes de juliol passat aquesta mateixa església va ser notícia després d’acollir el primer casament des del 1949.

Així, més de quaranta municipis de Lleida celebren les seues festes majors d’estiu entre aquesta setmana i la que ve. Bona part reten homenatge a la Mare de Déu d’Agost, que aquest any va caure en dijous, per la qual cosa han concentrat els actes aquest cap de setmana. La música, la cultura popular i la gastronomia continuaran regnant avui en bona part de Ponent.