Nit de violí i piano

La col·legiata de Sant Pere de Ponts va acollir divendres a la nit el concert del reconegut violinista del Quartet Casals Abel Tomàs Realp, acompanyat per la jove pianista empordanesa Emma Stratton. El programa Fantasies per a violí i piano va seduir un centenar de persones en el marc del festival d’estiu extraordinari del Mil·lenari de Sant Pere de Ponts, que ha situat la música de cambra en el centre de la proposta cultural.

El concert també va servir per presentar, en el rol de solista durant la primera part de l’actuació, la jove pianista de Pals Emma Stratton, gràcies a la interpretació de peces com les Variacions serioses de Felix Mendelssohn o Fantasie op.17 en do major de Robert Schumman.Des del passat 5 de juliol, la col·legiata de Sant Pere de Ponts ha acollit cada quinze dies, sempre en divendres i a les deu de la nit, un esdeveniment artístic en el marc del festival d’estiu que l’ajuntament de Ponts ha convertit en un dels pilars de la commemoració del mil·lenni de l’antiga església. En aquest sentit, el proper divendres 30 d’agost, en aquesta ocasió a l’esplanada de Sant Pere, a l’exterior de l’emblemàtic monument, actuarà Maria del Mar Bonet, una de les veus de referència de la cultura catalana, en l’únic concert gratuït del cicle gràcies al patrocini de l’empresa local Biatrans. D’altra banda, l’oferta cultural dels divendres d’estiu a Ponts suma la possibilitat de degustar el vi del Mil·lenari i altres productes, gràcies al servei de restauració ofert per L’Apagallums.