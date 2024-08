Festa per la convivència a Soses

Alguns dels participants a la Festa per la Convivència que es va celebrar ahir a Soses. - MARIO GASCÓN

Soses va celebrar ahir la segona edició de la Festa per la Convivència al Segrià, que va reunir unes 400 persones. Organitzada per Integra Lleida i l’ajuntament de Soses, va comptar amb música en directe d’artistes de Nicaragua, el Marroc, Colòmbia i Catalunya, gastronomia àrab i catalana, tatuatges de henna i un mercat de roba àrab. Hi va assistir Ikram Chahine, cònsol del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó. La idea és construir vincles entre persones autòctones i d’altres orígens i promoure una convivència més inclusiva i respectuosa.