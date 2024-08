Sanitat prohibeix diversos productes crema greix per efectes adversos greus

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha prohibit la venda i ordenat la retirada immediata de diversos productes crema greix per contenir sibutramina, un supressor de la gana present en prou quantitat per provocar greus efectes per a la salut. Es tracta de Soraya Cápsulas, HHS Kuka Café, Soraya Slim Coffee Cafè, Lipo Solució i Té Detox, en els etiquetatges del qual ni tan sols apareix aquesta substància, "ocultant al consumidor la seua veritable composició i podent causar danys greus a la salut", ha informat l’Aemps en una nota de premsa.

La sibutramina és un principi actiu anorexigen que proporciona una sensació de sacietat i un augment de la despesa calòrica; addicionalment, genera un increment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia i hi ha casos registrats d’arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus.

Altres efectes adversos que poden presentar-se són, entre altres, sequedat de boca, mal de cap, insomni o restrenyiment, a més de gran quantitat d’interaccions amb altres medicaments.

Com explica l’Aemps, la sibutramina formava part de la composició de medicaments amb recepta destinats al tractament de l’obesitat; tanmateix, es va suspendre la seua comercialització a la Unió Europea per associar-se el seu consum a efectes adversos greus de tipus cardiovascular.

En el cas concret del Te Detox, també conté sildenafilo, una substància indicada per restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l’augment de flux sanguini del penis per inhibició selectiva de l’enzim fosfodiesterasa 5 (PDE-5), una cosa contraindicada en pacients amb infart agut de miocardi, angina o hipotensió, entre moltes altres patologies.

També té nombroses interaccions amb altres medicaments i pot donar lloc a reaccions adverses de diversa gravetat, com les cardiovasculars, ja que el seu consum s’ha associat a infart, arrítmia, palpitacions, taquicàrdies, accident cerebrovascular o fins i tot mort sobtada cardíaca, entre altres.

L’agència ha tingut coneixement de la venda de tots aquests productes a través del Grup de Consum de l’UDEV Central de la Comissaria General de Policia Judicial en el marc de l’operació Butterfly. Després de realitzar-los una anàlisi, l’agència dependent del Ministeri de Sanitat ha detectat aquest component "en prou quantitat per restaurar, corregir o modificar una funció fisiològica", exercint així una acció farmacològica que els confereix la condició legal de medicaments. Per tot això, ha pres la mesura cautelar de prohibir la seua comercialització i demanar la retirada del mercat de tots els seus exemplars.