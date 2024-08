Devoció per Sant Magí

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar ahir la tradicional festa de Sant Magí al Parc de Sant Eloi. Després d’una missa a l’ermita que va acabar amb el cant dels goigs dedicats al sant (amb lletra del mossèn Climent Forner i música de Josep Maria Salisi), els fidels es van desplaçar a la placeta dedicada a Sant Magí. Allà, i davant la majòlica, alguns dels assistents van complir la tradició de fer els xarrups d’aigua portada des del santuari de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, a la qual s’atribueixen propietats miraculoses. Els assistents també van poder adquirir unes galetes conegudes com els gaiatons de Sant Magí i el càntir commemoratiu de la festa. Entre els participants hi havia diversos veïns que porten per nom Magí. Val a destacar que es va obsequiar amb un càntir el rector Josep Maria Vilaseca, que deixarà la parròquia de Tàrrega l’1 de setembre, i Jaume Aligué, expresident de l’Associació dels Amics de l’Arbre, com a mostra d’agraïment al seu suport a la festa. La celebració, organitzada per l’Associació dels Amics de l’Arbre, va acabar a la nit amb un concert al Parc de Sant Eloi a càrrec de Festino Barroco, en col·laboració amb l’ajuntament. L’advocació de Tàrrega cap a sant Magí es remunta al segle XVIII, si bé la cita s’ha consolidat en el calendari local des de l’any 1953.

Per la seua part, a la capital de la Segarra ahir al matí va tenir lloc el repartiment de l’aigua de la Brufaganya. La comitiva, formada per una dotzena de rucs adornats amb farcells de lavanda i de boix, els seus portadors, la banda Musical Alegria, els repartidors de l’aigua i l’anacoreta (que encarna des de fa 32 anys Jordi Casado), va distribuir l’aigua entre els veïns. Com ja va publicar SEGRE, s’han repartit 150 litres d’aigua en lloc dels 600 habituals perquè el pou que serveix les fonts de Sant Magí de la Brufaganya continua afectat per la sequera. L’any passat a Cervera es van repartir 200 litres d’aigua.