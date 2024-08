Escenari per potenciar el talent local a la festa major de la Seu d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell aposta en la seua festa major pel talent local amb l’escenari D’aquí, d’aprop, ubicat a la plaça de les Monges. Totes les actuacions, tallers i activitats que es duran a terme en aquest espai estaran organitzades i protagonitzades per veïns de la Seu. “Cada territori compta amb el seu propi talent”, va dir la regidora de Festes, Christina Moreno, i va destacar la importància de reconèixer “les persones que enriqueixen el municipi i la comarca, dotant d’un valor especial i únic la nostra regió”. El primer dia de festa major, aquest divendres 23 d’agost, en aquest nou escenari, a les 20.00 hores, està previst un taller de bachata i a les 23.30 hores, Duo Làser i Duo Bugatti presentaran el ball. Ofèlia Drags animarà l’espectacle i karaoke de diumenge a les 22.00 hores, i dilluns el Circ Vermut representarà el seu tercer espectacle, La Paradeta, a les 19.00 hores, mentre que a les 20.30 hores actuarà el grup de versions Estació 67. Aquest escenari també acollirà dos balls de sardanes, el primer el diumenge 25, a les 19.00 hores, a càrrec de la Bellpuig Cobla, i el segon el dilluns 26, a les 12.00 hores, amb la cobla Vents de Riella. Així mateix, per tancar la festa major, aquest any se celebrarà, el dimarts 27, la festa holi.