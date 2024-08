Més de 600 llocs de treball sense barreres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Incorpora de la Fundació La Caixa ha facilitat en la primera meitat de l’any més de 600 contractacions de persones amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social a les comarques lleidatanes gràcies a la col·laboració de més de 200 empreses. D’aquestes, 85 firmes s’hi han sumat per primera vegada i entre totes han contribuït a impulsar més de 20 nous negocis.

Els impulsors d’aquest programa recorden que la discapacitat, l’origen, el gènere, el nivell formatiu i altres factors, com no tenir ingressos o viure en un entorn desfavorable, són factors de risc que actuen com a barreres d’accés al mercat laboral i impedeixen identificar i reconèixer la motivació i el talent que tenen aquestes persones. Per això, la Fundació La Caixa impulsa des del 2006 el programa Incorpora amb l’objectiu d’acompanyar, mitjançant les entitats socials, persones amb discapacitat, joves en situació d’exclusió, dones víctimes de violència masclista, desocupats majors de 45 anys, persones privades de llibertat o amb problemes de salut mental. El programa busca millorar l’ocupabilitat i aconseguir la integració sociolaboral per facilitar la inclusió social.A Lleida, durant el primer semestre d’aquest any, el projecte ha facilitat la cobertura de 652 llocs de treball. Del total d’insercions aconseguides, 335 han estat de dones, i 317, homes. A més, 91 han estat de persones amb discapacitat, i 561, en risc o situació d’exclusió. Així mateix, el programa ha comptat amb la col·laboració d’un total de 258 empreses, de les quals vuitanta-cinc s’hi han sumat per primera vegada. “Una xifra que il·lustra la intensa tasca de sensibilització que fan els tècnics per veure el programa com una oportunitat d’expressar el compromís amb la no-discriminació i crear entorns laborals cada vegada més diversos i inclusius”, van destacar els seus impulsors.

Formació en funció del talent, la demanda i la falta de personal

Els tècnics del programa, que treballen en xarxa amb les entitats socials, dissenyen itineraris d’inserció personalitzats que reconeixen el potencial de les persones usuàries i promouen la participació activa. Així mateix, impulsen accions formatives, amb la implicació directa de les empreses, per millorar les competències per a l’ocupació dels participants, que poden incrementar les seues competències. En el disseny de la formació es té en compte la demanda que tenen les empreses i la falta de personal en determinats sectors del mercat, la qual cosa repercuteix en una taxa d’inserció elevada.