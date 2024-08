Treballadors amb permís, desprotegits amb la Paritat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La llei orgànica de representació paritària i presència equilibrada de dones i homes, coneguda com llei de Paritat, entrarà en vigor avui amb un “error tècnic” que desprotegeix els treballadors que s’acullin al nou permís de cinc dies per cura d’un familiar després d’un accident, malaltia greu o hospitalització o a una adaptació de jornada. L’error es troba en la disposició en la qual es modifica l’article 55 de l’Estatut dels Treballadors, en concret, l’apartat referit als acomiadaments nuls.

A l’introduir les víctimes de violència sexual en els supòsits previstos perquè sigui nul l’acomiadament, s’oblida incloure les persones que s’hagin acollit al nou permís. D’aquesta manera ho va reconèixer dimecres passat dia 14 d’agost la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, a l’admetre que es tracta d’un “error tècnic” a la llei de Paritat que permet prescindir d’aquelles persones que s’acullen al permís per poder cuidar familiars o al canvi de jornada. En el mateix sentit, fonts del ministeri de Treball i Economia Social van assegurar que l’error, comès per Igualtat, “es repararà quan el calendari legislatiu ho permeti”. Per la seua part, el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, va assegurar que fins que s’aconsegueixi reparar, ofereix els serveis jurídics del sindicat “si és que hi ha algun acomiadament” emparat amb la nova normativa.