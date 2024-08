Una festa de cultura popular

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alpicat va començar ahir la seua festa major amb la lectura del pregó i una multitudinària trobadat de pubilles i hereus de tot Catalunya. La jornada festiva va arrancar a la tarda amb el repic de campanes i una pluja de caramels a la plaça de l’Església. Els més petits s’ho van passar pipa amb l’espectacle d’animació Rock ‘N’Roll de la companyia T-Art de Carrer, que va omplir de música la plaça 1 d’octubre del 2017.

Mentrestant, al voltant de setanta pubilles i hereus provinents de tot el territori català i fins i tot d’Andorra es van citar a la Sala Jove de La Unió. Hi van participar representants de Mataró, Cubelles, Vidreres, Calafell, Cambrils, Vilanova i la Geltrú o Manresa, per posar alguns exemples. Des del Segrià, van acudir pubilles i hereus, dames d’honor i cabalerets d’Almacelles, Lleida, Raimat, Rosselló, Torrefarrera o Torres de Segre. Tots ells van ser presents a la nit durant la proclamació del nou pubillatge d’Alpicat, conformat per dotze joves. El tret de pistola oficial de les festes el va fer aquesta edició Dèlia Truco, veïna d’Alpicat que s’ha jubilat enguany després de més de trenta-sis anys dedicats a la docència. Gran defensora del treball emocional i dels valors que guien la societat, es va mostrar convençuda que la innovació educativa és la clau per adaptar l’escola als grans canvis socials del moment. Ja a la nit, es preveia al pavelló municipal el concert del grup El Último Tributo, amb havia de delectar el públic amb cançons d’El Último de la Fila.

La música, la gastronomia i la tradició tornaran a apoderar-se aquest cap de setmana de les comarques lleidatanes, amb festes majors en més d’una vintena de poblacions (vegeu la pàgina 38). A Benavent de Segrià, la celebració ja arranca aquesta nit amb un sopar al poliesportiu i música de la mà dels DJ Joseph Wonder, Abel Purroy i Pol Verdés. En aquesta mateixa sintonia, Algerri ha previst avui per a la seua primera jornada de festes un sopar popular i una Nit Jove amb les actuacions de DJ Joel, Rocktàmbuls, Jordi Laro i Jaume Riu. Altres localitats que celebren les seues festes aquests dies són l’Albagés, Fulleda, Vinaixa, Juneda, Tiurana, Sidamon o Massalcoreig, entre moltes d’altres.

Cercavila, pregó i txupinazo el primer dia de festes de Balàfia

El barri de Balàfia de Lleida també va inaugurar ahir les seues festes amb una cercavila musical i la tradicional proclamació de pubilles i hereus. En aquesta ocasió, el pregó va anar a càrrec dels infermers Jacob Mesalles i Janina Ballesté, representants dels guanyadors de la primera edició del Premi Balàfia. Després del txupinazo, estava prevista una llonganissada i un concert amb Lo Pau de Ponts a la plaça Jardins. La festa s’allargarà fins diumenge.