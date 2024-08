Retiren del mercat unes mitges compressores i embenats per possibles residus metàl·lics

Publicat per Lluís Serrano Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest divendres de la retirada del mercat de determinades mitges de compressió i embenats que podrien contenir residus metàl·lics adherits, i friccionar la pell durant el seu ús.

Es tracta, segons l’Aemps, de mitges de compressió i embenats fabricats per l’empresa alemanya Bauerfeind AG. El mateix fabricant ha enviat una nota d’avís a farmàcies i ortopèdies a les quals subministra les mitges de compressió i embenats per informar-los del problema identificat i de la retirada del mercat dels mateixos.

Aquestes mitges de compressió estan dissenyades per al tractament de trastorns venosos com les varius, mentre que els embenats alleugen el dolor i immobilitzen articulacions.

Els productes afectats han estat distribuïts a Espanya per Bauerfeind Ibérica, amb seu a València. L’Aemps ha demanat als pacients que disposin d’alguna d’aquestes mitges o embenats deixin d’utilitzar-los i contactin amb la farmàcia on els va adquirir per procedir a la seua devolució. A les farmàcies i ortopèdies els ha urgit a cessar la venda i contactar amb el distribuïdor per tornar el producte.