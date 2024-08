Lleida celebra a l'octubre la primera Fira Fes Món

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espectacle No hay negros en el Tíbet traspuarà a Lleida l’octubre en el marc de la primera edició de la Fira d’Entitats Solidàries i ONGD de Lleida Fes Món. La regidoria de Cooperació està treballant en l’organització d’aquesta nova iniciativa, amb la qual vol reivindicar i posar de relleu el treball que porta a terme la xarxa solidària d’organitzadors que hi ha a la ciutat. La fira tindrà lloc el dia 5 d’octubre en dos escenaris. D’una banda, la plaça Sant Joan acollirà una jornada en la qual les entitats tindran els seus propis estands. D’altra banda, també hi haurà espectacles de clown, teatre infantil i danses del món. Així mateix, a les 22.00 hores la Llotja acollirà l’espectacle No hay negros en el Tíbet, vinculat al podcast homònim i que desafia els estereotips. Les entrades del xou en directe ja estan disponibles a través de la plataforma www.entrapolis.com.