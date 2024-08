Mor el ginecòleg Rafael Bernabeu, pioner de la medicina reproductiva a Espanya

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El ginecòleg especialista en medicina reproductiva i empresari Rafael Francisco Bernabeu Pérez, pioner en reproducció assistida a Espanya i director mèdic del Grupo Instituto Bernabeu, referent internacional en medicina reproductiva, ha mort a Alacant als seus 66 anys. Llicenciat en Medicina|Medecina i Cirurgia per la Universitat de València el 1980, es va especialitzar en obstetrícia i ginecologia a l’Hospital Universitari de La Fe d’aquesta ciutat. Després de finalitzar, va començar a treballar com a ginecòleg a diverses clíniques d’Alacant i va decidir apostar per una branca de la ginecologia que en aquell moment era experimental.

Així, va completar la seua formació amb estudis de postgrau en tècniques de reproducció assistida, assistint a alguns dels centres més importants del món, com la Universitat de Cornell NY i la Johns Hopkins. El 1985, va crear el seu primer banc d’esperma i va realitzar la primera inseminació artificial. Quant a la seua faceta professional, el doctor Bernabeu va participar en el comitè executiu de la Societat Espanyola de Fertilitat. Va ser el fundador i primer president de l’Associació Nacional de Centres de Medicina Reproductiva (ANACER).

Ha publicat més de 120 articles a prestigioses revistes nacionals i internacionals de Medicina Reproductiva i ha participat en més de 400 investigacions presentades a congressos nacionals i internacionals.