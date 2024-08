Objectiu casteller: el 7 de 8

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Castellers de Lleida han començat aquesta setmana els assajos de final de temporada. El col·lectiu, que es reuneix tres dies a la setmana, té bones expectatives per a aquest colofó, ja que en el primer tram van aconseguir carregar amb èxit una torre de 8 amb folre i descarregar un 4 de 8 durant les festes de maig de la ciutat. A Valls també van aconseguir un pilar de 6. L’alcaldessa accidental de la Paeria, Carme Valls, va assistir divendres a la nit a l’assaig i va animar els integrants dels Castellers per a les seues pròximes cites. Entre les fites que encaren per a aquest últim trimestre destaca el 7 de 8, que esperen aixecar a la festa major de setembre de la capital del Segrià o en el Concurs de Castells, que aquest any se celebrarà els dies 5 i 6 d’octubre a Tarragona.

El col·lectiu ha començat els assajos amb normalitat, amb l’assistència d’unes cent persones en aquesta primera setmana, una xifra que es multiplicarà en les pròximes cites, amb l’inici del curs escolar. Actualment, ofereixen l’Escola de Castellers de forma gratuïta per a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en aquesta pràctica els divendres de 20.00 a 21.00 hores a la seu local del carrer Lluís Besa, número 7 (antic convent de Santa Clara). S’ha de destacar que els Castellers de Lleida van actuar ahir al matí a les festes majors del Poal, on van aconseguir descarregar un 3 de 6, 4 de 6, un 4 de 6 amb l’agulla i dos pilars de 4. A la tarda també van fer una exhibició al Parc dels Ànecs d’Alpicat, en el marc de les festes majors d’aquesta població. Els Castellers van nàixer l’any 1995 per iniciativa de la delegació de Cultura a Lleida.