Alerta per una nova estafa que suplanta CaixaBank amb un doble mètode

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya han alertat d'una nova estafa que suplanta CaixaBank amb l'objectiu d'aconseguir les dades dels clients. Es dóna la circumstància que els ciberdelinqüents en aquesta ocasió utilitzen un doble mètode, combinant SMS fraudulents amb trucades que suplanten treballadors de l'entita financera. Si el client els facilita les seues dades, els delinqüents poden fer transferències i pagaments des del seu compte bancari.

Els fraus digitals i les estafes a través d’Internet tenen com a objectiu les nostres dades privades, les nostres credencials bancàries o els nostres diners. Aquesta mena d’enganys fan servir atacs d'enginyeria social per suplantar la identitat i fer creure a les víctimes que són una altra persona, una entitat financera o una empresa, entre altres. L'objectiu principal de les campanyes fraudulentes és pescar credencials: és a dir obtenir dades personals o bancàries per poder robar diners o vendre la informació al mercat negre.

Hi ha diversos casos de suplantació d'identitat per realitzar fraus i estafes digitals, però els més estesos són el phishing o pesca per correu electrònic, l'smishing o pesca per SMS i el vishing o pesca per veu. En la majoria de casos els atacants envien missatges de caràcter urgent notificant càrrecs econòmics o devolucions, però també poden sol·licitar la descàrrega de programari maliciós. Més informació