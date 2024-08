Descobreixen com millorar la salut amb un repte de 15 minuts al lloc de treball

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’investigadors de la Universitat d’Austràlia Meridional ha descobert que un programa de benestar en el lloc de treball, basat en un repte de 15 minuts, condueix a un augment substancial dels nivells d’activitat física. Després d’avaluar els resultats d’11.575 participants de 73 empreses australianes, neozelandeses i britàniques, els investigadors van observar que el 'Repte de 15 minuts’ va millorar els registres amb un 95 per cent de participants que compleixen (36%) o superen (59%) les directrius d’activitat física. A més, l’estudi, publicat a 'Healthcare', demostra que els nivells mitjans d’activitat física diària dels participants van augmentar en 12 minuts al dia (85 minuts a la setmana) durant les sis setmanes que va durar el repte, amb una durada mitjana de l’exercici diari de 45 minuts.

Els participants també van informar de millores en la forma física (14%), l’energia (12%), la salut general (8%), la qualitat del son (8%) i l’estat d’ànim (7,1%). L’investigador principal Ben Singh afirma que l’'app' el 'Desafiament dels 15 minuts’ presenta un mecanisme eficaç per ajudar a impulsar la salut i el benestar dels empleats en el lloc de treball. "L’activitat física regular aporta importants beneficis per a la salut física i mental. Exerceix un paper clau en la prevenció i el control de malalties cròniques, com les cardiovasculars, la diabetis de tipus 2 i el càncer, i també redueix els símptomes de la depressió i l’ansietat", ha explicat Singh. "Tanmateix, al voltant de la meitat dels adults australians no assoleixen els nivells recomanats d’activitat física", ha agregat.

En aquest sentit, l’OMS recomana que els adults (de 18 a 64 anys) realitzin almenys entre 150 i 300 minuts d’activitat física aeròbica d’intensitat moderada, o almenys entre 75 i 150 minuts d’activitat física aeròbica d’intensitat vigorosa al llarg d’una setmana. A Austràlia, el 37 per cent dels adults i el 83 per cent dels adolescents no assoleixen els nivells recomanats d’activitat física.

Els llocs de treball són un entorn ideal

"Atès que la majoria dels adults passen gran part del seu temps de vigília treballant, els llocs de treball són l’entorn ideal per promoure l’activitat física", ha justificat Singh. Així l’investigador ha assegurat que en l’estudi s’ha demostrat que "tan sols 15 minuts d’activitat física al dia poden suposar una gran diferència respecte a la salut i el benestar de les persones. I encara que el programa només exigia 15 minuts d’activitat, la majoria de la gent tendia a fer-ne més". En aquest punt, Singh ha indicat que l’objectiu de 15 minuts serveix essencialment com a punt de partida accessible, especialment per a les persones especialment sedentàries. "Així, redueix les barreres d’entrada i ajuda a crear l’hàbit de l’exercici regular", ha afegit.

Per la seua part, la coinvestigadora, la professora Carol Maher, de la UniSA, afirma que part de l’èxit del programa rau en la gamificació i els aspectes socials de l’'app'. "Animar i responsabilitzar els companys d’equip mitjançant una competició amistosa és fonamental per a l’aplicació, i una part clau del que motiva els participants a seguir compromesos i connectats", ha afirmat Maher. "Els treballadors físicament actius són més feliços i estan més sans; són més productius, estan més satisfets, menys estressats i tenen menys probabilitats d’emmalaltir. Les iniciatives sostenibles i ampliables, com el 'Repte dels 15 minuts’, que poden ajudar els empleats a millorar la seua salut i benestar, haurien de ser a l’agenda de tots els empresaris", ha finalitzat.