El 66% dels consumidors compra productes en oferta per reduir la seua despesa a la cistella de la compra

El 66% dels consumidors compren productes en oferta, amb preus especials o descomptes exclusius per reduir la seua despesa a la cistella de la compra, seguida d’altres estratègies d’estalvi com l’ús de cupons i les targetes moneder, segons les dades de l’informe 'La teua Butxaca al Dia: estudio sobre tendències de consum i estalvi', realitzada per Dia.

En concret, davant de la pujada dels preus dels aliments i amb l’inici de la costa de setembre, a prop del 80% dels consumidors declaren haver canviat els seus hàbits de consum, optant per alternatives més econòmiques (60%) o prioritzant la compra de productes essencials (59%).

D’aquesta forma, nou de cada deu clients asseguren que les promocions, ofertes i descomptes disponibles al seu supermercat tenen un paper crucial en les seues decisions de compra. Així, a aquesta mesura se li sumen altres com la comparació de preus entre supermercats o la compra de productes de marca pròpia, que ha adquirit gran protagonisme en els últims anys, representant ja un 43,7% de la cistella de la compra.

D’aquesta forma, a prop de la meitat dels enquestats prioritza el consum de productes de marques pròpies davant marques de fabricant i un 63% dels clients considera que la marca pròpia els permet estalviar a la seua cistella. Així per a la meitat dels clients, aquest estalvi se situa entre un 10% i un 25% de la seua compra mensual.

L’informe mostra que la necessitat de reduir la despesa destinada a la compra també ha portat els consumidors a tornar a la botiga física. Així, més de la meitat dels clients (53%) considera que troba un estalvi més important en realitzar la compra en botiga davant els canals 'online' (11%), principalment perquè la presencialitat li permet comprar únicament els productes que necessita, planificar els seus àpats i accedir a més ofertes.

Una altra de les mesures per estalviar és anar a diversos supermercats per comparar preus i promocions, ja que el preu és el principal factor que incentiva la lleialtat dels clients a un supermercat específic, situant-se en primera posició per a set de cada 10 enquestats, seguit per la proximitat i proximitat a casa, les promocions i ofertes disponibles i els clubs de fidelització.

D’aquesta forma, Dia ha recordat que porta invertit més de 500 milions d’euros en promocions des de 2020, destinant el 2024 prop de 150 milions d’euros en ofertes per als seus clients.