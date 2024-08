Espanya aportarà 100.000 vials de la vacuna mpox a l'Àfrica amb dosis per a 500.000 persones

Publicat per acn

Espanya aportarà 100.000 vials de la vacuna mpox a l'Àfrica. Segons informa el Ministeri de Sanitat, Espanya ja ha comunicat a la Comissió Europea la donació, que representa el 20% del seu estoc de vacunes, i insta l'executiu comunitari a fer extensiu a tots els estats membres de la UE a donar el 20% per fer front a la situació actual. Els 100.000 vials que aportarà l'Estat a l'Àfrica suposen fins a 500.000 dosis. Sanitat veu "fonamental" actuar a la regió on es troba l'epicentre de l'emergència de mpox, a diversos països del centre de l'Àfrica, per contenir la situació actual d'una manera "ferma". Per aquest motiu, es considera que "no té sentit" acumular vacunes "allà on no hi ha el problema".

Així, es vol evitar també que es repeteixi el que es va viure el 2022-2023, quan l'emergència internacional "es va tancar en fals".

La Comissió Europea ha anunciat que donarà 215.000 vacunes i es creu que calen uns dos milions de vials per poder vacunar amb uns 10 milions de dosis per contenir la situació actual.

Sanitat remarca que en els darrers mesos s'ha estat negociant l'Acord de Pandèmies en el marc de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els esborranys que s'han publicat contemplen escenaris de donació per situacions pandèmiques que, segons el Ministeri, han de posar-se en marxa en la situació actual amb mpox.