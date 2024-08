Denuncien el 'youtuber' Nil Ojeda per animar a fingir ofegaments

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Alacant ha acordat denunciar davant de la Fiscalia el popular 'youtuber' Nil Ojeda Morales pel repte viral que va formular aquest juliol que animava a fingir ofegaments a les platges a canvi de regals de la seua marca de roba.

En la denúncia, el consistori instarà el Ministeri Públic a tancar les xarxes socials de Nil Ojeda per aquest repte que va provocar durant el primer cap de setmana de juliol que hi hagués diversos casos d’ofegaments fingits a les platges del Postiguet i San Juan, que va causar un gran desconcert entre els socorristes del dispositiu municipal d’auxili i que es desatenguessin els llocs de vigilància en una jornada amb bandera groga per l’intens vent de llevant.

Amb el missatge "troba el professional del socors, posa’t davant i comença a actuar: al terra, ofegat fora de l’aigua. Si t'ho mereixes, el premi et donarà", la proposta viral del popular Nil Ojeda va ser seguida per un nombre considerable de joves.

Llavors, l’equip de Govern municipal, del PP, va posar aquest cas a mans dels seus serveis jurídics, que han conclòs que l’actuació pot ser constitutiva d’un delicte de simulació de perill (Article 561 del Codi Penal) ja que va provocar la mobilització dels serveis d’emergència de manera injustificada.

Els advocats també creuen que l’ocorregut viola la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics de la Comunitat Valenciana en organitzar un esdeveniment que compromet la seguretat pública sense les degudes autoritzacions, així com l’ordenança de convivència cívica d’Alacant, que regula la lliure circulació i prohibeix activitats que posin en perill la seguretat en espais públics.

De la mateixa manera, els serveis jurídics estimen que el repte podria violar la Llei 13/2022, coneguda com a llei influencer, en promoure un acte que pot incitar la comissió d’un delicte, la qual cosa està prohibit en comunicacions audiovisuals.

A més de demanar al fiscal el tancament de les xarxes socials de Nil Ojeda Morales pel suposat delicte de simulació de perill, el consistori iniciarà un expedient sancionador per infraccions administratives tant a nivell autonòmic com municipal en virtut de l’incompliment de la llei d’espectacles i l’ordenança municipal, sol·licitant les sancions corresponents.

Paral·lelament, traslladarà davant de les autoritats nacionals els possibles incompliments en altres normatives perquè s’iniciïn els respectius expedients sancionadors, especialment pel que fa a les infraccions de la llei d’influencers, i també denunciarà els perfils de les persones implicades davant de les respectives plataformes perquè eliminin contingut, congelin la seua activitat o els tanquin definitivament.