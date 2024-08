L'arquitectura troglodítica al Pallars Sobirà, sota estudi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de professionals es troben aquests dies al Baix Pallars amb la voluntat d’inventariar, documentar i preservar l’arquitectura troglodítica al poblat abandonat d’Espluga de Cuberes, al Pallars Sobirà. Durant 15 dies, analitzaran diverses construccions que aprofiten una gran cavitat en un penya-segat, dins del Geoparc Orígens. Els professionals, que formen part del taller Viure al penya-segat, provenen de països com el Marroc, Algèria, Tunísia, Palestina, el Líban, Turquia, Itàlia, França i Espanya. Estudiaran l’enclavament d’Espluga de Cuberes des de diferents perspectives, com un model de “paisatge cultural”. Amb tot això, volen conèixer l’evolució de l’assentament humà al llarg del temps, així com també els condicionants, les limitacions i les oportunitats que ofereix l’entorn natural a l’home. En el marc d’aquest taller, també s’han programat visites en diferents llocs del Pallars per conèixer experiències locals en relació amb la recuperació del patrimoni cultural, la despoblació rural i la regeneració territorial. Com a clausura, el 7 de setembre es presentarà el projecte al públic de la zona.