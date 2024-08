Sanitat registra 67 nous casos de verola del mico en una setmana, i ja sumen 334 els casos el 2024

Publicat per europa press

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dimecres l’actualització de la situació epidemiològica dels casos d’infecció per verola del mico, que mostra una pujada de 67 casos des de l’anterior informe publicat el 19 d’agost, arribant als 334 casos en el que va de 2024, davant els 323 casos que es van notificar en tot l’any 2023.

La nova actualització, amb dades fins el 26 d’agost, recull un total de 8.178 casos confirmats d’infecció per mpox des de l’inici del brot l’abril de 2022, procedents de 17 Comunitats Autònomes. Concretament, des de l’anterior informe publicat el 19 d’agost, els casos d’infecció per mpox a Espanya han pujat un 20 per cent, encara que tots ells pertanyen encara a l’antiga variant que ja era present a Espanya.

Les comunitats autònomes que registren un major nombre d’infeccions per mpox són: la Comunitat de Madrid (144 casos), que en la setmana anterior tenia 118 casos; Andalusia (79), igual que la setmana anterior, i Catalunya (54), que en l’anterior setmana va registrar 23 casos. No obstant, segons les dades recollides per Sanitat, encara hi ha quatre comunitats autònomes que no han notificat casos de mpox com és el cas d'Aragó, Astúries, Navarra i La Rioja.

Dels 334 casos notificats el 2024, 318 (95,2%) disposaven de data d’inici de símptomes. La major part van ser homes (98,1%), l’edat va oscil·lar entre 6 i 76 anys, amb una mitjana d’edat de 37 anys. El 63,5 per cent dels casos tenia entre 30 i 49 anys i el 48,1 per cent dels casos havien nascut a Espanya.

L’agost de 2024 s’han notificat 18 casos amb data inici de símptomes del 5 al 19 d’agost. Les comunitats autònomes que han notificat casos aquell mes han estat Madrid (11 casos), Castella-la Manxa (2 casos), Andalusia (1 cas), Catalunya (1 cas), Cantàbria (1 cas), Castella i Lleó (1 cas) i Múrcia (1 cas).

Un total de 238 casos (74,8%) van presentar alguna simptomatologia general al llarg del seu procés clínic (febre, astènia, dolor de coll, dolor muscular o cefalea) sent la febre la més freqüent (186 casos, 58,5%); 154 casos (48,4%) van presentar limfoadenopaties localitzades. L’exantema es va localitzar a la zona anal i genital en 238 casos (74,8%), a la zona oral-bucal en 53 casos (16,7%) i en 171 (53,8%) en altres localitzacions.

A més, 32 pacients (11,4% dels casos 280 amb informació) van presentar complicacions al llarg del seu procés clínic: infecció bacteriana secundària (13 casos), ulcera bucal (7 casos), infecció corneal (4 casos), miocarditis (1 cas), proctitis (1 cas) i 6 casos amb altres complicacions. Hi va haver 15 hospitalitzacions (4,7%).

Tots ells van ser homes, amb una mitjana d’edat de 34 anys.

Respecte a la vacunació, 283 casos (89%) no estaven vacunats o es desconeixia el seu estat vacunal, 31 casos (9,8%) estaven vacunats davant mpox en el context actual del brot i quatre casos (1,3%) havien estat vacunats de la verola en la infància. Dels 31 casos vacunats amb vacuna davant mpox, 8 (25,8%) van rebre una sola dosi, 20 (64,5%) dos dosi i en 3 (9,7%) casos es desconeix el nombre de dosi.

Característiques de l’exposició

Respecte a les característiques de l’exposició al virus, dels 274 casos amb informació, 49 (17,9%) van reportar un contacte estret amb un cas probable o confirmat. Quaranta casos van referir antecedent de viatge en els 21 dies previs a la data d’inici de símptomes, encara que només 9 van ser classificats com casos importats.

En set dels casos importats es disposa d’informació sobre la destinació del viatge (Marroc (2 casos), Andorra (1 cas), República Txeca (1 cas), Hongria (1 cas), Sèrbia (1 cas) i Estats Units (1 cas)). Es va detectar un brot familiar amb afectació de tres membres de la família. Cap d’ells no va requerir hospitalització.

El mecanisme de transmissió més probable es va atribuir a un contacte estret en el context d’una relació sexual en 257 casos (80,8%), en 13 casos va ser a causa d’un contacte estret en un context no sexual (4,1%) i en 48 casos aquesta informació no estava disponible (15,1%). Respecte a l’orientació sexual dels afectats, excloent el cas del menor, 246 casos (77,6%) eren homes que havien tingut relacions sexuals amb altres homes, nou casos (2,8%) eren homes heterosexuals, quatre casos(1,3%) eren dones heterosexuals i en 58 casos(18,3%) no constava la informació.