Un final d'agost molt festiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes enfilen un nou cap de setmana festiu, en les últimes cuades de l’agost. Alcarràs va inaugurar ahir una festa major que continua creixent any rere any, amb un total de 35 penyes (dos més que el 2023) i 1.100 participants inscrits. L’animada cercavila dels capgrossos, els Bastoners del Pla de l’Aigua i la Puput d’Alcarràs van aixecar els ànims dels veïns abans de la lectura del pregó i la proclamació de pubilles davant d’una plaça de l’Església engalanada per a l’ocasió. A la nit, la festa es va traslladar al recinte de les penyes, on va tenir un particular txupinasso, el pregó de Li Fotem Sense Esme i una sessió del DJ The Kal Bot.

A Penelles, la programació de la festa major va arrancar la nit de dimarts amb una escala en hi-fi organitzada pels joves del projecte JoVa, mentre que ahir estava prevista una caminada nocturna fins a la Cabana de la Perdiu. L’itinerari finalitzava a la plaça Major, amb música i resopar per als participants.D’altra banda, els veïns i veïnes d’Agramunt van estrenar ahir les festes patronals amb un assaig obert de la Dansa dels Canuts i un concert del grup Llegums. Durant sis dies, aquest municipi de l’Urgell ha organitzat més de mig centenar de propostes lúdiques i culturals per a totes les edats i gustos. També el Palau d’Anglesola està de festa aquests dies i ahir va fer les delícies dels més petits amb una tarda de jocs esportius. La va seguir una caminada popular i la presentació oficial dels quatre equips de futbol sala del Palau. Així mateix, Miralcamp i Aitona ho tenen tot preparat per a les festes, que han iniciat avui amb una actuació musical de Jèssica Abu i una sessió de cine a la fresca, respectivament.

Les Borges Blanques, capital de la cultura popular

Unes seixanta colles geganteres, gralleres i de correfocs de tot Catalunya participaran dissabte en un gran encontre de cultura popular a les Borges Blanques. La cita s’emmarca dins de la festa major de la capital de les Garrigues, que arrancarà demà i durant cinc dies oferirà activitats lúdiques per a totes les edats. La plantada de gegants serà a les cinc de la tarda al passeig del Terrall, des d’on es donarà pas als repics de l’Escola de Campaners de les Borges Blanques. Seguidament es durà a terme la tradicional entrada dels gegants, grallers i tabalers a la plaça U d’Octubre, on els diables Els Borjuts i el Grup Recerca seran els encarregats de pronunciar el pregó.Aquest any, com a novetat, la comissió de festes ha organitzat un taller i una desfilada de capgrossos per als més petits. L’activitat se celebrarà demà a les 18.30 hores a la plaça U d’Octubre i anirà a càrrec dels Gegants Vivall. Més tard, a les 20.30 hores, tindrà lloc el correfoc infantil de la mà dels nens i nenes dels diables del Grup Recerca del municipi. Com a preludi de festes, ahir estava previst un sopar i una revetlla musical als Jardins del Terrall.