Carretera de Saragossa: rotondes en lloc d'encreuaments, de dos a quatre carrils i sense rastre de la Wonder

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

D'encreuaments de carretera a rotondes. Aquest és un dels canvis que ha comportat la transformació del tram de l’antiga N-II més conegut com a carretera de Saragossa, que és un dels principals accessos a Lleida.

La rotonda que ha substituït l’encreuament de Cos-Gayón.Jordi Echevarría

La seua remodelació va començar a partir de 2009, quan l’ajuntament va començar a habilitar les glorietes i va desdoblar la calçada del sector comprès entre la sortida del centre urbà fins a l’accés al camí de la Caparrella, que va passar d’un a dos carrils per sentit. Ho va fer amb els fons transferits pel ministeri de Foment a canvi de què es fes càrrec de la titularitat de la via. Les primeres rotondes van ser les de Cos-Gayón, a l’encreuament de Ronda amb l’avinguda de Madrid i l’accés al Pont Nou, i la de l’accés al camí de Rufea al costat del Camp Escolar, entre 2009 i 2010. Més tard, al llarg de 2015, se’n va habilitar una altra just abans del lloc per on passa el bypass de la línia del AVE, una més a l’encreuament amb el camí de la Caparrella i del de Butsènit.

Un tram de la calçada de l’antiga N-II abans de ser desdoblada amb Gardeny al fons, quan tenia només un carril per sentit.Òscar Mirón

L’antic i perillós encreuament d’accés a Butsènit va ser substituït per una rotonda.Òscar Mirón

Paral·lelament, aquesta zona va perdre un dels equipaments que atreia més visitants els caps de setmana i dies festius: la discoteca Wonder. Creada als anys setanta, va tancar definitivament les portes el 2013 i a finals de 2014 va ser enderrocada després que la Paeria declarés l’edifici en ruïna imminent davant del seu deteriorament i els múltiples saquejos que havia patit.