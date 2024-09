L'Aquelarre dels petits

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nena disfressada de monstre que, durant el recorregut pels carrers de la capital de la Segarra, es va transformar en 'ànima'. - LAIA PEDRÓS

Els més petits van ser ahir a la tarda els principals protagonistes de l’Aquelarre a Cervera. L’Aquelarret, la versió infantil de la festa, va convocar milers de persones al centre de la ciutat, entre els quals hi havia uns 300 nens i nenes disfressats de monstres i muricecs o formant part d’algun dels grups infantils de cultura popular local, dels quals més d’un centenar han participat durant tota la setmana en algun dels cinc tallers previs.

La multitudinària desfilada va sortir de la plaça Universitat i va acabar a la plaça Magdalena de Montclar, on van tenir lloc els lluïments i l’arribada del Cabronet. Com a novetat, el recorregut va ser una mica més llarg del que és habitual perquè els petits diables poguessin lluir-se amb el seu correfoc alhora que els participants en els tallers van fomentar l’apartat teatral per tal d’oferir un millor lluïment dins del nombrós públic, que estava ple de familiars dels participants mòbil en mà per immortalitzar l’actuació.A banda dels participants en els tallers, a l’Aquelarret van desfilar també la colla infantil del Ball de Diables Carranquers, la Tarasca, el grup jove dels Bombollers, els Gegantons Fantasmes i coma colles de foc convidades hi havia Els Banyetes de Llorenç del Penedès i el Drac Petit de Sant Roc de Tarragona.Una vegada tots els participants en la desfilada van arribar a la plaça Magdalena de Montclar, van ser rebuts per la diabla Lilith per fer el tradicional ritual d’aparició del Cabronet, a càrrec un any més de l’escola de teatre La Caserna. Llavors, els diferents grups van oferir els seus lluïments i l’Aquelarre va culminar amb la gran bavejada del Cabronet, una escumada per remullar els participants.

“L’Aquelarre és la festa de l’any a Cervera”

L’esoterisme, l’artesania i la gastronomia se citen aquest cap de setmana a Cervera en el marc de la Fira del Gran Boc, certamen que compleix 25 anys i que en aquesta edició compta amb la participació de 85 paradistes entre els tres sectors. El seu director, Òscar Celeiro, va celebrar la “bona resposta”, tant dels expositors com dels visitants, molts dels quals són fidels i repeteixen any rere any. Com a novetat, per celebrar els 25 anys, el certamen va obrir ja portes divendres a la tarda a fi que els visitants de la Trobada de Bestiari de Foc tinguessin un atractiu més per passar la tarda i la nit a la capital de la Segarra.A part dels paradistes, la Fira del Gran Boc ofereix una àmplia programació de tallers amb ponents de prestigi com Imma del Destí tractant la quiromància o Eva Maria Cabrera sobre com estimular la intuïció i la vidència. També hi va haver xarrades dels nodes del karma, la llei de la tracció i avui està prevista una sessió de meditació col·lectiva i una conferència sobre el camí de la felicitat.Aquest diumenge el certamen obrirà portes entre les 17.00 i les 22.00 hores. Com és habitual, ocupa els patis de la Universitat amb l’artesania i l’esoterisme, i la plaça Universitat i la rambla Lluís Sanpere amb l’alimentació.

Esoterisme, artesania i gastronomia se citen a la Fira del Gran Boc

Per als caps de colla dels Diables Carranquers, “l’Aquelarre és la gran festa de Cervera i el nostre esdeveniment central de l’any”. Expliquen que “ho vivim amb molta intensitat, durant tota la setmana cremem uns 600 kg de pólvora, dels quals més de 350 kg entre el divendres i el dissabte”. “Als correfocs cal sumar-hi tot el treball previ de preparació que s’allarga tot l’any”, apunten. Per sort, destaquen que “la gent és molt participativa i en els Carranquers som molts: 165 a la colla dels grans, 50 a la infantil i 30 en el grup de joves”. També volen posar de relleu “el suport de la Paeria amb la pirotècnia (cada vegada més cara) per aconseguir una festa lluïda”.

«El treball de preparació s’allarga tot l’any»

La coordinadora de l’Aquelarret a través de l’escola de teatre La Caserna destaca que “en els cinc tallers per primera vegada hem superat el centenar de participants, entre els quals hi havia alguns inscrits que han estat becats pel Pla Educatiu d’Entorn per oferir una festa més inclusiva”. “L’Aquelarret és important perquè des de ben petits puguin participar en l’Aquelarre i se sentin la festa seua”, destaca. En aquest sentit, diu que “un dels objectius és que tant els participants en els tallers com els membres dels diferents grups infantils tinguin el seu espai de demostració, motiu pel qual aquest any, per exemple, hem allargat la cercavila”.

«L’Aquelarret fa que els nens se sentin seua la festa»

La Fira del Gran Boc compleix vint-i-cinc anys. El seu director afirma que “l’Aquelarre i la Fira del Gran Boc van de la mà, el certamen és part de la festa i sempre serà així malgrat que nosaltres també tinguem la nostra identitat i la nostra imatge”. D’altra banda, també destaca que “poder complir un quart de segle suposa que la fira està més viva que mai i ja compta amb una important trajectòria que el públic valora”. El director de la Fira del Gran Boc comenta que, “per a una persona de Cervera, l’Aquelarre és la festa gran, una festa molt nostra i molt especial perquè combina música, foc, espectacle i fira.. de manera que tothom hi troba el seu apartat”.

«La Fira del Gran Boc està més viva que mai»

Aquests dies Cervera rep milers de visitants i per a alguns comerciants suposa una oportunitat de negoci com és el cas de l’Obrador KOK situat al carrer Major, “al rovell de l’ou de la festa”. Explica que “per a nosaltres l’Aquelarre suposa treballar i produir molt (són dos dies a full), sobretot oferir bon gènere, fet que significa que cada edició ens posa a prova dels visitants (clients), que són molt exigents”. Afegeix que “els clients sempre parlen i si surten contents ho fan bé, especialment a les xarxes socials”. També apunta, en aquest sentit, que “el públic de mitjana edat valora els productes artesans que oferim mentre que molts joves no”.

«L’esdeveniment suposa treballar i produir molt»

