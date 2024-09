Les Borges, ciutat de gegants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gegants i capgrossos van envair ahir la capital de les Garrigues a ritme de música de gralles amb motiu de la 41a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs, una celebració declarada Festa Popular d’Interès Cultural, en el marc de la festa major. Una seixantena de colles de cultura popular provinents de tot Catalunya es van reunir al passeig del Terrall a primera hora de la tarda. L’Escola de Campaners del municipi es va encarregar del tradicional repic de campanes, que va donar pas a la lectura del pregó a la plaça U d’Octubre. En aquesta ocasió, va anar a càrrec dels dos grups de diables del municipi, els Borjuts i el Grup Recerca.

Precisament, aquestes colles van ser les protagonistes del correfoc que, al seu torn, va comptar amb la participació dels diables de la Bisbal del Penedès, la companyia Dragomonis d’Andratx i els Errants del Mar de Tarragona.En aquest sentit, per reforçar l’esperit de ciutat gigantera entre els més petits, una de les novetats d’aquest any era un taller i una cercavila de capgrossos i gegantones, així com un correfoc infantil previst per a la tarda de divendres.La tarda havia de continuar amb una sessió de ball al pavelló municipal amenitzada per l’orquestra Costa Brava. Després, estaven previstos els concerts del grup de versions Tu Rai Band i, per als més joves, les bandes Dr. Calypso, Pelukass i el DJ Moncho actuarien de matinada.Quant a la jornada festiva d’avui a les Borges, destaca el concurs de colles sardanistes (12.00 hores) a la plaça U d’Octubre, i el concert de la cantant barcelonina Julieta (24.30 hores) a la zona de les penyes. L’espectacle és gratuït per als empadronats i té un preu de 5 € per als no empadronats.La capital de les Garrigues no és l’únic municipi lleidatà que s’acomiada del mes d’agost amb tota l’esplendor. D’altra banda, en el cas d’Alcarràs, el pavelló polivalent va acollir una multitudinària Festa de les Cassoles i la 16a edició del concurs culinari Lo Cullerot. Aquest any, l’ingredient principal que havien de contenir les cassoles era el caragol i la penya Ñetix va ser la guanyadora i va endur-se Lo Cullerot d’Or. Ja entrada la nit, la jornada havia d’acabar amb el concert de l’artista de Terrassa Miki Núñez a la plaça del Mercat.Per la seua part, en la programació festiva del dia d’ahir a Aitona també va destacar la cita gastronòmica: la 36a edició de la paellada popular, celebrada amb èxit de participació. A la tarda va tenir lloc la Gran Gimcana Popular, en la qual petits i grans van gaudir de jocs d’habilitat a l’aire lliure.