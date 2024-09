El calendari laboral 2025 a Lleida: Coneix els dies festius i els ponts

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El calendari del 2025 dibuixa diversos ponts festius que facilitaran a molts dels treballadors i treballadores descansar o aprofitar per fer alguna escapada. Especialment per als de Lleida ciutat, i és que dos de les dates clau de la ciutat marquen tres dies seguits de festa. Així, a continuació us detallem els festius del calendari laboral 2025, amb les festes locals de Lleida, perquè pugueu planificar-vos.

1 de gener (dimecres) : Any Nou

: Any Nou 6 de gener (dilluns) : Reixos

: Reixos 18 d'abril (divendres) : Divendres Sant

: Divendres Sant 21 d'abril (dilluns) : Dilluns de Pasqua

: Dilluns de Pasqua 1 de maig (dijous) : Dia del Treball

: Dia del Treball 12 maig (dilluns) : La festa de Sant Anastasi de Lleida cau en diumenge i es passa a dilluns

: La festa de Sant Anastasi de Lleida cau en diumenge i es passa a dilluns 24 de juny (dimarts) : Sant Joan

: Sant Joan 15 d'agost (divendres) : L'Assumpció de Maria

: L'Assumpció de Maria 11 de setembre (dijous) : Diada Nacional de Catalunya

: Diada Nacional de Catalunya 29 de setembre (dilluns) : Festa de Sant Miquel, patró de la ciutat de Lleida

: Festa de Sant Miquel, patró de la ciutat de Lleida 1 de novembre (dissabte) : Tots Sants

: Tots Sants 6 de desembre ( dissabte) : Dia de la Constitució

: Dia de la Constitució 8 de desembre (dilluns) : Dia de la Immaculada

: Dia de la Immaculada 25 de desembre (dijous) : Nadal

: Nadal 26 de desembre (divendres): Sant Esteve

Les festes locals del municipi de Lleida són el 12 de maig –Festa Major de Sant Anastasi– i 29 de setembre –Festa Major de Sant Miquel–. Al nucli descentralitzat de Raimat les festes són el 28 d'abril i el 25 de juliol i al de Sucs, el 15 de maig i el 18 d'agost.

A banda del regal dels dos ponts festius per les festes majors de Lleida, el calendari laboral ofereix altres oportunitats per disfrutar al màxim dels dies festius. Per exemple, el dilluns 6 de gener, dia de Reixos; o el dijous 1 de maig, Dia del Treball, que permet unes possibles minivacances a qui pugui agafar-se dia lliure a la feina el divendres dos de maig. En definitiva, el 2025 a Lleida ofereix diverses oportunitats per disfrutar amb família o amics que cal apuntar des de ja al calendari.