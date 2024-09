El setembre arriba molt festiu

Les festes majors han omplert nombrosos municipis de Ponent durant les últimes cuades de l’agost i principis de setembre. És el cas per exemple d’Aitona, que va celebrar aquest cap de setmana la festa major. Entre els actes programats ahir hi va haver el tradicional dinar de cassoles al carrer i un sopar sopar popular al pavelló municipal. A la nit els correfocs van ser els protagonistes amb La Figa d’Alguaire i la jornada va finalitzar amb la festa Penyon al recinte de les Penyes. Entre les propostes festives d’ahir hi va haver també la celebració a Alcarràs, que va iniciar la jornada amb un espectacle familiar, Roulettes, de la companyia Ele, sardanes amb l’orquestra Rosaleda i un vermut popular. A la tarda, una sessió de ball, l’exhibició dels Castellers de Lleida i el castell de focs van clausurar la festa major d’aquesta localitat del Segrià.

Les Borges Blanques va celebrar ahir un repic solemne de campanes de la missa a càrrec de l’Escola de Campaners de les Borges i una missa cantada per l’Orfeó Terrall. La plaça U d’Octubre va acollir el Concurs de Colles Sardanistes amb la cobla Reus Jove. El ball de festa el va protagonitzar ahir l’orquestra Nueva Etapa i a la nit va ser el torn del concert de Julieta, Coco i DJ Capde. La capital de les Garrigues segueix avui de festa amb actes diversos infantils, sardanes, concert de festa major amb l’orquestra Metropol. Demà se celebrarà el concurs de barques al parc del Terrall i un castell de focs com a clausura de la celebració.Miralcamp, per la seua part, també va seguir ahir amb la celebració amb un torneig d’escacs, la missa d’acció de gràcies amb l’acompanyament musical de la cobla Onze de Setembre i sardanes al pavelló. La nota musical la va posar l’orquestra Maravella amb una sessió llarga de ball i una serenata nocturna a l’església de Sant Miquel. Agramunt, Penelles i Rosselló van ser altres municipis lleidatans que ahir també van estar de festa. A Penelles va destacar la missa cantada i un correvermuts. A Rosselló es va celebrar la processó en honor de sant Antolí, sardanes i ball amb l’orquestra Montgrins. Agramunt va celebrar el Seguici d’Estiu i Los Balls del Poble.