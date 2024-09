Festes de Maig amb pubilles i hereus

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida recuperarà en les pròximes Festes de Maig les pubilles i els hereus, figures que l’anterior govern municipal va eliminar el 2019 al considerar que eren antiquades i estaven allunyades dels valors del segle XXI. El regidor de Joventut i Festes, Xavier Blanco, va explicar que la Paeria ja està treballant en un nou model de pubillatge que fomenti la participació activa dels joves. “Volem que els joves que encarnin aquesta figura es converteixin en referents i estiguin involucrats en tot el que passi a la ciutat”, va dir Blanco, mentre va apuntar que el consistori encara està perfilant aquest projecte. “Ens hem reunit amb associacions de veïns i alguna jove que va formar part del pubillatge perquè comparteixin la seua visió i opinions”, va assegurar el regidor, mentre va explicar que aquest model “modernitzat” i “igualitari” preveu estrenar-se a les festes majors en honor a Sant Anastasi, el maig de l’any que ve.

En aquesta mateixa línia es va expressar el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), Toni Baró, que va destacar que “la recuperació de les pubilles de la ciutat era una petició unànime de les associacions de veïns, ja que considerem que són una part important de la nostra cultura i identitat catalanes”. “Creiem que les tradicions cal preservar-les, malgrat que lògicament s’han d’adaptar als nous temps”, va dir Baró, mentre va explicar que el model en el qual estan treballant vol fer que les noves pubilles i hereus siguin “un exemple”. “La intenció és trencar amb la idea que són figures passives. Volem que siguin un referent social i que participin en tot el que passa a la ciutat, no només en les festes majors”. En aquest sentit, Baró va assenyalar que aquest pubillatge “més modern i paritari”, encara s’està acabant de pactar.Des que ERC, el principal grup de l’anterior govern tripartit de la Paeria, es va plantejar fa cinc anys reconvertir la figura de les pubilles al considerar-les antiquades, van deixar de ser presents en la inauguració de les principals festes de la ciutat com la Fira de Sant Miquel. Després de l’aturada de la pandèmia de la covid-19, tampoc no van donar el tret de sortida a les Festes de Maig amb la tradicional imposició de bandes ni van estar presents en el pregó de les Festes de Tardor. Per la seua part, les associacions de veïns sí que han mantingut viva aquesta tradició, que ha estat present en les festes majors dels barris i partides de la ciutat.

La figura de les pubilles va sorgir a començaments de la dècada dels anys 30 del segle passat

Un exemple d’això són les recents festes de Balàfia, que van tenir lloc fa dos setmanes i van arrancar amb la proclamació de les pubilles i l’hereu, abans de la lectura del pregó per part dels infermers Jacob Mesalles i Janina Ballesté. També Pardinyes o la partida de Llívia van donar el tret de sortida a les seues festes amb la coronació d’aquestes figures. Es tracta d’una tradició folklòrica que es remunta al primer terç del segle XX en municipis de tot Catalunya.