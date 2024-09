Goigs més vius que mai

La col·lecció està formada per vint goigs, pregàries, cobles i odes d’aquests pobles. - PARRÒQUIA DE BELLPUIG

Cinc parròquies de l’Urgell i el Pla d’Urgell volen mantenir vius i en la memòria dels seus veïns els seus tradicionals goigs, unes composicions poètiques que popularment es canten en lloança del Sant Crist, de la Mare de Déu o d’un patró que es venera en un poble o en una parròquia. Per aconseguir-ho, l’Agrupació Parroquial de Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana, Preixana i Seana impulsa un projecte d’enregistrament dels goigs d’aquests cinc pobles. Es tracta d’una iniciativa de mossèn Abel Trulls, que ha estat rector d’aquestes localitats entre el 24 de setembre del 2017 i l’1 de setembre del 2024 i que dilluns va iniciar una nova etapa pastoral al capdavant de la parròquia de Cervera. Trulls va explicar que “l’objectiu del projecte és ser un testimoni de la devoció dels nostres avantpassats que ha marcat la cultura i moltes de les festes dels nostres pobles”.La primera fase del projecte ha consistit a portar a terme una edició conjunta d’una col·lecció de vint goigs, pregàries, cobles i odes d’aquests pobles, la majoria amb les seues partitures per poder ser cantats. La segona fase del projecte serà l’enregistrament musical. Pròximament s’editarà en CD, gràcies a l’Orfeó Joventut de Bellpuig i a altres cantants col·laboradors. Els cants també seran penjats a YouTube. “Tot això amb l’objectiu de comprometre’ns a mantenir vives les nostres devocions i transmetre-les a les noves generacions”, va destacar Trulls, que va agrair a Albert del Viso, director de l’Orfeó Joventut, per haver assumit el projecte amb il·lusió i generositat.

Els goigs estan dedicats a la Verge dels Dolors, a la de Montalbà, a Sant Blai, Sant Roc, Sant Isidre o a Sant Crist de Bormio, entre d’altres.