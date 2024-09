Educació sexual per a 9.000 alumnes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les llevadores del servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR Lleida) imparteixen tallers d’educació sexual i afectiva que, durant el curs 2023-2024, van arribar a gairebé 9.000 alumnes. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Sexual, l’Institut Català de la Salut va recordar que les llevadores de l’ASSIR organitzen cada any tallers educatius dirigits a escoles i instituts, en què tracten temes com la construcció social del gènere, els canvis que es produeixen durant la pubertat, la menstruació, la prevenció d’abusos i les relacions positives, entre altres. Tot això amb l’objectiu de dotar l’alumnat de coneixements i estratègies per viure una vida afectiva agradable i saludable, basada en el respecte i el consentiment.

A les comarques lleidatanes, el curs passat van efectuar 320 intervencions a Secundària, cinquanta-dos a Primària i cinc en educació no formal, arribant a un total de 8.961 estudiants.

Per la seua part, el Govern central va posar ahir en marxa un grup de treball amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les accions per a l’educació integral i l’autonomia afectiva i sexual de la joventut. Va detallar que estarà constituït per persones expertes de l’Institut de la Joventut d’Espanya del ministeri de Joventut i Infància i la Divisió de Control del VIH, ITS, hepatitis virals i tuberculosi de la direcció general de Salut Pública i Equitat en Salut del ministeri de Sanitat. En els últims anys s’ha registrat un augment de les infeccions de transmissió sexual entre els joves.

A més, Sanitat destaca que “una menor percepció de la presència aquestes malalties, afegida a l’aparició de nous tractaments contra malalties com el VIH, ha comportat una relaxació en la presa de proteccions durant les trobades sexuals”. D’aquesta manera, el grup té la finalitat de “garantir el dret a la salut integral i la qualitat de vida per a totes les persones joves”.

Caiguda en l’ús de preservatius

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va alertar recentment d’una caiguda “preocupant” en l’ús de preservatius entre els joves de l’Estat espanyol, on gairebé el 30% dels adolescents de 15 anys no el van utilitzar en la seua última relació sexual. Segons l’informe, es tracta d’una tendència generalitzada a Europa “alarmant”.