Primera imatge de la vela solar gegant de la NASA a l’espai

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La NASA ha publicat la primera imatge de la seua vela solar espacial gegant ajustable, llançada a l’abril per donar propulsió a un cubeSat i que es va desplegar per complet el 29 d’agost.

Coneguda com Advanced Composite Solar Sail System, la nau espacial continua enviant imatges i dades, la qual cosa ajuda l’equip a comprendre millor com va funcionar la demostració de la tecnologia de desplegament i utilitzar-la per informar l’ús de veles a gran escala per a futures missions.

Aquesta vela solar desplegada abasta uns 80 metres quadrats. Com que la pressió de la radiació solar és petita, la vela solar ha de ser gran per generar empenta de manera eficient.

L’equip de la missió continua analitzant les dades entrants i preparant-se per als pròxims passos en la demostració de la tecnologia durant les properes setmanes, informa la NASA.

Les veles solars utilitzen la pressió de la llum solar per a la propulsió, inclinant-se cap a o allunyant-se del Sol de manera que els fotons rebotin a la vela reflectora per empènyer una nau espacial. Això elimina els sistemes de propulsió pesats i podria permetre missions de més durada i menor cost. Encara que la massa és reduïda, les veles solars s’han vist limitades pel material i l’estructura de les botavares, que actuen de forma molt semblant al pal d’un veler. Però la nova tecnologia fa front a aquests inconvenients.

La missió utilitza un CubeSat de dotze unitats (12U) -de la mida d’un forn- construït per NanoAvionics per provar una nova botavara composta feta de polímers flexibles i materials de fibra de carboni que són més rígides i lleugeres que els dissenys de plomes anteriors. L’objectiu principal de la missió és demostrar amb èxit el desplegament de la nova botavara, però una vegada desplegada, l’equip també espera demostrar el rendiment de la vela.

Com un veler que gira per capturar el vent, la vela solar pot ajustar la seua òrbita inclinant la vela. Després d’avaluar el desplegament de les botavara, la missió provarà una sèrie de maniobres per canviar l’òrbita de la nau espacial i recopilar dades per a possibles missions futures amb veles encara més grans.

Visible des del terra

Actualment orbitant la Terra, la nau espacial es pot veure amb les seues veles reflectores desplegades des del terra. Com a part de la seqüència de desplegament planificada, la nau espacial va començar a volar sense control d’actitud just abans del desplegament dels braços. Com a resultat, està fent voltes lentament com s’esperava.

Una vegada que l’equip de la missió acabi de caracteritzar els braços i la vela, tornarà a activar el sistema de control d’actitud de la nau espacial, que estabilitzarà la nau espacial i aturarà el gir. Després, els enginyers analitzaran la dinàmica del vol abans d’iniciar les maniobres que elevaran i baixaran l’òrbita de la nau espacial.

Els interessats en veure la vela poden veure la nau espacial utilitzant una nova funció en l’aplicació mòbil de la NASA. La visibilitat pot ser intermitent en el cel nocturn i podria aparèixer amb nivells variables de brillantor mentre gira.