El Palau prepara la cinquena edició de la Fira de Clicks del Pla d'Urgell

El Palau d’Anglesola prepara la cinquena edició de la Fira de Clicks del Pla d’Urgell, Playmopalau, que se celebrarà el 14 i 15 de setembre al pavelló poliesportiu del municipi i preveu acollir 3.000 visitants. En l’edició d’aquest any hi haurà expositors de Madrid, Saragossa, el Bages o el Tarragonès i s’exposaran diorames de gran format i també de petits. Així mateix, hi haurà un concurs de fotografia vintage i un buscacliks, entre altres activitats.