Tribut massiu al teatre a Tàrrega

Publicat per Xavi SantesmassesLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega va viure ahir la seua jornada gran, la més multitudinària i la que oferia més funcions, un total de 71 en la programació oficial. El públic va omplir els carrers i les places a partir de mitja tarda mentre que el matí va ser més tranquil en comparació amb anys anteriors, un fet que s’argumenta també per la dispersió de les propostes fins al Reguer, les piscines, el Parc de Sant Eloi i fins i tot Cal Trepat. La bona meteorologia va permetre al públic gaudir dels espectacles sense haver de passar calor. A la tarda, la plaça Major i la de les Nacions es van quedar petites amb la performance de dansa-teatre Mover montañas, en la qual el val·lisoletà Alberto Velasco va reivindicar que totes les persones, independentment del seu cos i el seu físic, tenen de dret a ballar, així com l’espectacle de clown i teatre La Dyane, dels belgues Sitting Duck, en què tres companys de viatge pateixen una avaria en el seu Dyane 6 i porten el públic a un recorregut ple d’aventures i peripècies en el qual no falten les emocions i els somriures.

En la 44 edició de FiraTàrrega, les companyies internacionals suposen un 20% de la programació, com les acrobàcies dels canadencs Fake Blue Collective, que van omplir el Reguer amb Rien d’Inclus, una obra plena de moviment que explica la història de quatre viatgers que lloguen la casa dels seus somnis però que està buida, molt lluny de les seues expectatives. Menció especial per a la companyia ucraïnesa Dekru, que va oferir Almas ligeras a la plaça dels Àlbers, una peça delicada i alhora irònica de mim clàssic. FiraTàrrega va voler convidar Dekru per mostrar també el seu suport a companyies de països que es troben en situacions dramàtiques com és el cas de la guerra a Ucraïna.Un altre dels atractius de la tercera jornada del certamen referent de les arts escèniques va ser la instal·lació participativa Desiderata, de Mama Crea, que, simulant un hospital de llibres, posava en relleu la literatura i la importància de llegir amb diferents activitats com la lectura individual o en veu alta, la reparació de llibres.. tot això a fi que els visitants descobrissin la bellesa i el poder d’aquesta eina fonamental per a la salut i el creixement personal.Les propostes de sala també van tenir molt bona resposta, com va ser el cas de Kolektiv Lapso Cirk amb QOROQ, que va oferir equilibris de risc en un poliesportiu ple a vessar. Aquesta és una de les obres del programa Suport a la Creació en la secció de Guaret de la Fira de l’edició del 2023.FiraTàrrega va omplir ahir el 65% d’aforament a les obres de pagament, entre 7.707 entrades venudes i 3.749 sessions per a professionals.