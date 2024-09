Oasis acompanyarà la tornada als escenaris amb nou àlbum

Publicat per europa press

Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels líders de la banda de rock britànica Oasis, Liam Gallagher, ha anunciat que hi haurà nou disc que acompanyarà la tornada als escenaris després de quinze anys allunyats de la música a conseqüència del distanciament dels germans Gallagher.

El cantant britànic ha confirmat el llançament d’aquest àlbum a un usuari de xarxes socials que ha preguntat si eren certs els rumors que apuntaven aquesta imminent publicació. "Sí (hi haurà disc), i ja està gairebé acabat", ha comentat l’integrant d’Oasis.

La tornada de la banda als escenaris serà, de moment, efímera, ja que com han explicat en un comunicat publicat a la xarxa social 'X' Noel i Liam Gallagher, tan sols realitzaran 14 concerts per Irlanda i Anglaterra a l’estiu de 2025. Una gira que passarà, entre altres ciutats, per Londres, Cardiff, Mánchester, Edimburg i Dublín.

La gira arrancarà al 'Principal Stadium' de Cardiff durant els dies 4 i 5 de juliol, i continuarà per Manchester els dies 11, 12, 19 i 20 al Heaton Park'. Els últims concerts del mes serán el 24 i 25 al 'Wembley Stadium' de Londres.

Aquest mateix estadi donarà la benvinguda al mes d’agost amb concerts durant els dies 2 i 3, que continuaran els dies 8 i 9 en el 'Murrayfield Stadium' d’Edimburg. Finalment, els germans Gallagher culminaran la seua gira en el 'Croke Park' de Dublín (irlanda) els dies 16 i 17 d’agost.