El públic familiar copa la jornada final de FiraTàrrega

El públic familiar va predominar ahir a FiraTàrrega. Sense aglomeracions, sense presses, els espectacles es van poder gaudir des de les primeres files. Com a excepció, el muntatge de la companyia local Sound de Secà, que va posar a rebentar el carrer del Carme en la seua última actuació, que va tenir lloc al migdia. Al matí, a l’Espai Reguer i a la plaça de les Nacions van fer les delícies dels més joves les propostes de jocs en fusta que suggereixen les companyies lleidatanes Tombs Creatius i Toc de Fusta. També Opia, de Ferran Orobitg, acabava funcions que han estat presents tots els dies del certamen acompanyant el públic amb una butaca de teatre amb rodes pel centre històric. A les 21.00 hores va concloure el certamen a la cèntrica plaça Major la companyia 7bis, de l’artista argentí Juan Ignacio Tula, un actor en una tela en constant evolució acompanyada per la música d’un piano.

Un dels aspectes diferencials en els últims anys de FiraTàrrega és que les companyies opten pels petits i mitjans formats. Són ben poques les que opten pels grans muntatges escènics. D’aquesta manera, en grans espais com les places Major o de les Nacions s’ha pogut disfrutar d’artistes actuant en solitari o en grups de dos o tres. Això s’explica per la dificultat i el cost dels grans muntatges, així com la poca sortida d’aquest tipus d’espectacles. De fet, en la present edició, Sol Picó ha estat una de les poques que ha presentat un gran espectacle a l’Hort del Barceloní que, per a molts, va ser l’actuació inaugural de la Fira.