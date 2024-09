Els vehicles històrics només podran circular de manera ocasional per a no contaminar

Publicat per efe

Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vehicles històrics, aquells matriculats per primera vegada o fabricats fa 30 anys com a mínim sense sotmetre’s a canvis fonamentals, només podran circular de forma ocasional -com a màxim 96 dies a l’any- per minimitzar-ne l'impacte mediambiental i no podran utilitzar-se com a mitjà de transport públic.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un nou Reglament de Vehicles Històrics que entrarà en vigor l’1 d’octubre i amb què s’actualitza l’actual norma amb més de tres dècades d’antiguitat.

La nova regulació, impulsada pels ministeris d’Interior i d’Indústria i Turisme, té per objectiu evitar que el tractament normatiu espanyol, desigual respecte a altres països europeus, pogués afavorir la sortida o pèrdua de vehicles històrics cap a d'altres llocs fora del territori espanyol.

El nou reglament insta els ajuntaments que estableixin fórmules en les seues ordenances municipals que permetin la circulació a aquells propietaris que fan un ús esporàdic o no habitual dels seus vehicles històrics.

Perquè els vehicles puguin considerar-se històrics, de forma similar a la regulació actual, hauran de complir, almenys, un dels següents requisits: haver estat fabricat o matriculat per primera vegada fa 30 anys com a mínim, haver deixat de produir-se el seu tipus específic i estar en el seu estat original, sense haver estat sotmès a cap canvi fonamental.

El nou reglament suprimeix la possibilitat que els anomenats vehicles de col·lecció puguin classificar-se com a històrics.

A més, es regulen dos nous procediments de classificació dels vehicles històrics: un d’"abreujat" per a vehicles matriculats a Espanya fa almenys 30 anys, que es trobin en circulació i amb la ITV en vigor, i un altre per als quals no compleixin aquests requisits i que serà una mica més complex.

Velocitat limitada i exempts d’ITV

El nou reglament estableix un límit de velocitat de 80 km/h per als vehicles històrics que per disseny no disposin de cinturons de seguretat a les places davanteres i prohibeix que en vies interurbanes els menors d’estatura inferior a 135 cm viatgin en aquests vehicles sense cinturó o sense cadireta. A més, eximeix d’ITV periòdica aquells vehicles històrics amb antiguitat superior a 60 anys.

Per als ciclomotors classificats com a històrics, l’exempció és total, sense perjudici que, en ambdós casos, els propietaris dels esmentats vehicles tenen la facultat d’optar per les ITV voluntàries.

Destaca la introducció dels Serveis Tècnics de Vehicles Històrics, entitats que avaluaran els vehicles que es pretenguin classificar com a històrics i emetran els informes tècnics i certificats en els casos previstos al reglament.

Aquestes noves entitats faran una tasca similar a què correspon ara als laboratoris oficials de rang autonòmic.

El nou reglament defineix la matriculació ordinària per especificar que s’inclouen en la mateixa els ciclomotors i els vehicles agrícoles, entre d’altres.