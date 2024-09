El govern espanyol aprova un decret per ampliar els drets de les treballadores de la llar

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un nou decret per avançar en l'equiparació dels drets laborals dels treballadors de la llar. Entre altres, inclourà el dret a reconeixements mèdics voluntaris i gratuïts a la sanitat pública, la dotació de material de seguretat i una avaluació de riscos per part dels particulars que contractin. Aquesta avaluació es farà a través d'una aplicació desenvolupada per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSTT) i anirà acompanyada d'una guia de prevenció de riscos laborals. A més, el decret inclou un protocol contra l'assetjament i la violència.

Segons les dades del govern espanyol, el col·lectiu esta frmat per 367.900 persones, de les quals més del 90% son dones, i es concentren en una franja d'edat entre els 40 i els 50 anys. Un 45% són persones migrants i la majoria treballen a Madrid i Catalunya.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per desgranar el contingut d'un decret que "dignifica la feina domèstica" d'un sector majoritàriament feminitzat i tradicionalment infravalorat en termes socials i econòmics.

Es tracta, ha apuntat, de posar punt i final a un "greuge històric" que atorgava a les treballadores de la llar i de cures "un paper secundari" i infravalorat

La nova normativa, segons l'executiu, reconeix el dret a la vigilància de la salut i inclou un reconeixement mèdic voluntari i únic per a cada persona treballadora, independentment del fet que treballi per diverses llars.

A més, les persones que contractin treballadores de la llar hauran de proporcionar equips de treball adequats per a les seves funcions i adoptar les mesures necessàries perquè els puguin utilitzar de forma segura.

També permet que les treballadores de la llar paralitzin la seva activitat en cas de risc greu i imminent "sense que els pugui suposar cap perjudici". A més, segons l'executiu, "no suposarà costos addicionals per a les persones que contractin".

Segons l'executiu espanyol, el decret situa l'Estat "a l'avantguarda normativa en matèria de prevenció de riscos laborals de les treballadores de la llar" i la norma és fruit del "diàleg amb les organitzacions sindicals i de plataformes representatives del sector".