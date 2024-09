Pla de prevenció de l'alcoholisme fetal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Salut va insistir ahir en la importància de no beure alcohol durant l’embaràs per prevenir tots els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF). Des del 2021, equips multidisciplinaris integrats a la xarxa de salut mental i addiccions han atès en el conjunt del territori un total de 434 casos de trastorns del neurodesenvolupament, de conducta, de personalitat i TEAF. Aquests equips, coneguts com a GUIA, treballen per garantir una atenció més eficaç amb els casos d’elevada complexitat clínica. A Catalunya, el Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal és molt prevalent entre els menors adoptats a l’Europa de l’Est, amb un 50% d’afectats entre els petits adoptats entre 1998 i 2015.

En els casos més greus pot causar alteracions molt incapacitants i interferir de forma rellevant durant tota la vida, especialment en l’adolescència i l’edat adulta.Per altra banda, coincidint amb el Dia Mundial contra el TEAF, Salut va recordar ahir que les principals recomanacions internacionals per a la prevenció indiquen implementar polítiques no estigmatitzadores amb caràcter multicomponent que incloguin, entre d’altres, la sensibilització, la formació i la coordinació a tots els nivells. Al seu torn, a Catalunya s’està promovent l’avaluació d’un material de sensibilització per informar sobre els riscos associats al consum de substàncies i com prevenir-los. També s’ha publicat una guia per a professionals per facilitar la detecció precoç i està actualitzant-se el Protocol d’Activitat Preventives i de Promoció de la Salut en l’edat pediàtrica. El protocol, mitjançant visites preventives i de promoció de la salut, incorpora la detecció del TEAF on l’equip de pediatria pot identificar, des de la primera visita, si es tracta d’un menor de risc.Així doncs, els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal són un conjunt d’alteracions físiques, cognitives, conductuals i d’aprenentatge que es manifesten com a resultat a l’exposició d’alcohol durant l’embaràs. En aquest sentit, per conscienciar sobre la importància de no consumir aquesta substància abans i durant l’embaràs, la Generalitat impulsa la implementació del programa Embaràs sense alcohol i sense drogues.

Afecta un 50% dels nens adoptats a Europa de l’Est

A Catalunya, s’estima que el 50% dels nens i nenes adoptats a països de l’Europa de l’Est, entre 1998 i 2015, presenten aquesta afecció. El vicepresident de l’associació TEAF Lleida, Pep Valerio, va explicar fa unes setmanes que “els trastorns apareixen ja en la primera infància, perduren al llarg de la vida i es tradueixen en una sèrie de discapacitats secundàries com problemes de salut mental i deriven en problemes legals, internament en institucions, problemes amb el consum de drogues o dificultat per incorporar-se al món laboral”. Per saber com actuar davant de persones que pateixen TEAF, l’entitat va oferir al juny una formació a agents dels Mossos d’Esquadra de sis comissaries de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran. Van abordar la importància d’“atansar-se amb tranquil·litat, no tocar-les sense el seu consentiment, utilitzar un to de veu baix i saber que la maduresa és menor a la de l’edat biològica”.