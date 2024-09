Torres de Segre acull el cap de setmana la segona fira Playmobil

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Torres de Segre acollirà el pròxim cap de setmana del 14 i 15 de setembre la segona edició de la Fira de Col·leccionisme de Playmobil. Durant la presentació ahir, la vicepresidenta de la diputació de Lleida, Rosa Pujol, va felicitar els organitzadors de la fira i va assenyalar que “estic segura que aquesta segona edició serà tot un èxit ja que aquest any el públic serà molt familiar”. Per la seua part, l’alcalde de Torres de Segre, Axel Curcó, va destacar que “aquest és un acte que plantegem per a un públic familiar i pensem que és una gran oportunitat perquè els nens i nenes i les seues famílies puguin passar una bona estona”. La fira torna a estar organitzada conjuntament pel consistori i l’entitat Playchic de Lleida i espera la presència de més de 1.200 visitants i comptarà amb diferents diorames exposats, un taller infantil, pintacares i espais per poder dibuixar i pintar. Sílvia Caravaca, presidenta de l’entitat, va destacar que aquest any hi haurà 12 nens i nenes que muntaran els seus diorames. La fira també oferirà una zona amb parades de Playmobil i maquetes.