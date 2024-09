Lamenten que els nous fàrmacs per al càncer tarden de mitjana dos anys en arribar a Espanya

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Oncòlegs mèdics i pacients lamenten que els nous tractaments per al càncer tardin a l’estat espanyol un temps mitjà de 725 dies, un cop han estat aprovats per l’Agència Europea de Medicaments, i demanen a les administracions reduir terminis. “Reclamem circuits perquè pacients que no poden esperar tinguin accés de forma garantista per no perdre l’oportunitat de rebre un fàrmac que té impacte en supervivència”, afirma el doctor Antonio Llombart, cap científic de la companyia especialitzada en recerca oncològica MEDSIR. Ha estat en un acte sobre els reptes actuals en oncologia, en què la presidenta de l’Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic, Pilar Fernández, ha demanat més recerca i suport social: “Estem cansats de plorar sols”. Tant el doctor Llombart com Fernández, així com Maria José Martínez, de la farmacèutica Novartis, han coincidit a destacar un alt nivell de recerca clínica oncològica a Catalunya i l’estat espanyol, on els grans hospitals tenen estructures potents per assumir assajos internacionals i els pacients tenen molt interès a participar-hi. Ha estat en un acte organitzat per MEDSIR i que coincideix en la setmana en què arrancarà el congrés anual de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) a Barcelona, a partir de divendres.

“En la recerca, els pacients poden tenir accés a fàrmacs molt innovadors. El problema és que, quan el fàrmac s’aprova, comença una negociació entre el govern central i la companyia farmacèutica per al reemborsament del medicament, que té un cost molt elevat, i mentre no s’arriba a un acord, tècnicament no el podem utilitzar”, ha exposat Llombart. “Aquests períodes s’estan allargant molt, amb el patiment dels nostres pacients i el nostre, perquè veiem que no podem aplicar fàrmacs que hem ajudat a desenvolupar”, ha continuat aquest oncòleg mèdic, que entén que s’ha de treballar per a la sostenibilitat del sistema però demana una eina que garanteixi que no hi hagi pacients que perden oportunitats. “He recorregut mitja Espanya demanant que s’escurcin els”, ha afegit Pilar Fernández, que ha recalcat que l’estat espanyol és un dels principals reclutadors de pacients per a assajos clínics a nivell mundial però ha lamentat els retards a l’hora d’incorporar els fàrmacs al sistema sanitari.

Segons el darrer informe WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies), que radiografia l’accés dels medicaments als països de la Unió Europea, el temps mitjà d’espera per a nous medicaments a l’estat espanyol és de més de 600 dies i, en el cas dels oncològics, s’eleva a 725 -dos anys-, mentre que la directiva europea marca que sigui de 180 dies. Mentre un nou medicament no arriba al sistema sanitari, els pacients poden accedir-hi demanant-lo de forma individual a través del procés per a situacions especials, que depèn de diversos passos -ha de ser aprovat per l’hospital, la comunitat i el ministeri- i no sempre s’accepta i, a més, és una situació que crea iniquitat i desigualtat.